Play chwali się wynikami. W 2022 roku było znakomicie

Grupa Play zdobyła w 2022 roku osiągnęła znakomite wyniki komercyjne i finansowe, przyciągając do siebie 1,5 miliona nowych klientów. Spora w tym zasługa szybkiej integracji fioletowego operatora z UPC Polska.

Wyniki po drugim roku w Grupie Iliad

Play miał na na koniec 2022 roku ponad 17 milionów klientów mobilnych (bez M2M), czyli o 8,7% więcej niż rok wcześniej. Z tej liczby 12,8 mln to klienci aktywni (+5,2% rok do roku). Liczba abonentów usług dla domu przekroczyła 2 miliony, co jest efektem dalszego rozwoju usług Internetu stacjonarnego i telewizji (Play i UPC).

Ogólne przychody Fioletowych osiągnęły w 2022 roku kwotę 8,9 mld zł, o 22% wyższe niż rok wcześniej. Przychody z usług mobilnych wzrosły w tym czasie o 7,2%, do 4,4 mld zł. EBITDAaL osiągnął 3,8 mld zł za cały rok 2022 (+20% rok do roku) oraz 945 mln zł w czwartym kwartale roku (+39% w ujęciu rocznym).

Coraz mocniejsza pozycja

W 2022 roku nastąpiło przejęcie UPC Polska oraz szybka integracja i stworzenie jednego zespołu. Pierwsza wspólna oferta obu operatorów została uruchomiona w mniej niż 50 dni po sfinalizowaniu transakcji. Z kolei wzmocnienie kompetencji w obszarze usług telewizyjnych OTT nastąpiło poprzez nabycie większości udziałów firmy Redge Technologies.

W 2022 roku Grupa Play zwiększyła zasięg swoich usług dla domu do 7,5 mln gospodarstw domowych w Polsce. Stworzono również kompleksowe portfolio rozwiązań dla biznesu, co było możliwe dzięki połączeniu usług Play, UPC i 3S.

Rozbudowa sieci komórkowej i stacjonarnej

W połowie 2022 roku Play przekroczył próg 10 tysięcy stacji bazowych, natomiast przez cały rok Fioletowi uruchomili 804 nowe stacje. Na koniec 2022 roku Play miał 10571 stacji bazowych oraz oferował usługi 5G ponad 50% populacji Polski. Grupa Play miała też 110 tys. przyłączy światłowodowych.

Play zawarł umowę z InfraVia Capital Partners na utworzenie od 1 kwietnia 2023 roku spółki Polski Światłowód Otwarty Sp. z o.o.. Ma to być operator największej otwartej stacjonarnej infrastruktury sieciowej w Polsce z celem zapewnienia zasięgu usług dla 6 mln gospodarstw domowych.

Zaangażowanie w rozwój gospodarczy i społeczny

Play był w 2022 roku drugim największym jednostkowym płatnikiem podatku CIT wśród firm w Polsce z wpłatą ponad 1,4 mld zł za rok podatkowy 2021. Fioletowi chwalą się również, że byli pierwszym operator, który podjął działania w celu zapewnienia obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną niezbędnej pomocy na granicy i łączności z rodzinami.

2022 rok był rokiem transformacji i przełomu zarówno dla Play, jak i dla polskiego rynku. Dzięki zmieniającemu reguły gry przejęciu UPC Polska i rekordowo szybkiej integracji, oferujemy klientom pełną gamę usług mobilnych, stacjonarnego Internetu i cyfrowej rozrywki oraz rozwiązań cyfrowych dla przedsiębiorstw. Nasze wyniki za czwarty kwartał i cały rok 2022 są dowodem naszej niezawodności: pomimo trudnych warunków makroekonomicznych pozyskaliśmy ponad 1,5 miliona nowych klientów i przekroczyliśmy próg 17 milionów klientów mobilnych. Ten wyjątkowy wynik jest efektem wysokiego poziomu zadowolenia naszych klientów zarówno z doskonałej jakości naszej sieci mobilnej i stacjonarnej, do czego przyczyniły się nasze nieustanne inwestycje, jak i podejścia marketingowego, które polega na zapewnieniu klientom wolności wyboru przy najlepszym stosunku jakości do ceny. Nie byłoby to możliwe bez wyjątkowych pracowników PLAY i UPC, którzy odpowiedzialnie, jako jeden zespół, pomagają ukraińskim obywatelom uciekającym przed wojną, dbają o naszych klientów, czy też podejmują działania w celu zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa naszych usług. Obchodząc 16-lecie działalności na rynku, z optymizmem i ekscytacją patrzymy w przyszłość, ponieważ chcemy zapewniać klientom w Polsce jeszcze większą wolność wyboru usług mobilnych, Internetu stacjonarnego i cyfrowej rozrywki.

– powiedział Jean Marc Harion, Prezes Grupy Play

