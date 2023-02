Orange Polska idzie jak burza. Bardzo dobre wyniki za 2022 rok

Orange Polska dotarł do półmetka realizacji strategii .Grow. Pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej operator zaliczył udany rok, osiągając bardzo dobre wyniki.

Jesteśmy na półmetku realizacji naszej strategii .Grow i już dziś mogę powiedzieć, że pomimo wyjątkowo trudnego otoczenia gospodarczego przekroczyliśmy istotne kamienie milowe na naszej ścieżce wzrostu. Nasze kluczowe usługi kierowane do klientów indywidualnych rozwijają się stabilnie, bardzo dobre wyniki osiągamy na rynku biznesowym, zwłaszcza z usług IT i Smart City. Dzięki nowemu otwarciu na współpracę z innymi operatorami dynamicznie rośniemy na rynku hurtowym. Konsekwentnie uzyskujemy wyniki finansowe zgodne z planem: w ubiegłym roku EBITDAaL podnieśliśmy o blisko 4%, a przychody o prawie 5%. Dzięki intensywnej pracy ograniczamy nasz wpływ na środowisko: już w tym roku przekroczymy nasz cel udziału co najmniej 60% energii odnawialnej w całości miksu, a o 38% zredukowaliśmy nasze emisje względem 2015 r. Stawiamy na różnorodność, dziś już 37% spośród menedżerów w Orange Polska to kobiety. Tym samym zrealizowaliśmy z wyprzedzeniem wszystkie nasze zobowiązania z zakresu ESG. To rezultat zaangażowania i pracy wszystkich zespołów Orange Polska. Dzięki otwartości i współpracy naszych ludzi możemy zmieniać się w bardziej cyfrową i zwinną organizację. Wszystko to, pomimo trudnych warunków makroekonomicznych, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

– powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska

Coraz więcej użytkowników pomarańczowych usług

W zasięgu Orange Światłowodu, który jest obecnie rozwijany głównie poprzez współpracę z innymi operatorami, jest już ponad 7 mln gospodarstw domowych. Pomarańczowa spółka już dziś osiągnęła założony w strategii .Grow próg 7-8 mln gospodarstw w zasięgu na koniec 2024 roku. Oznacza to, że Orange Światłowód dociera do niemal połowy gospodarstw domowych w kraju.

W ubiegłym roku operatorowi przybyło 226 tysięcy klientów korzystających ze światłowodu. Z całego pakietu usług Orange dla domu korzysta już ponad 1,6 mln rodzin, czyli o ponad 70 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Orange w minionym roku zyskał również prawie 300 tysięcy użytkowników abonamentowych usług głosowych.

Upowszechnienie światłowodu czy konwergentnych pakietów usług oraz podejście „więcej za więcej” w tworzeniu ofert przekłada się na wartość dla firmy w postaci rosnącego ARPO, czyli średniego przychodu na jednego klienta.

Kluczowe wskaźniki (w tysiącach) 4Q2022 4Q2021 Zmiana rok do roku indywidualni klienci ofert konwergentnych 1625 1552 +4,7% dostępy mobilne (SIM) 17630 16800 +4,9% - w tym postpaid 12556 11847 +6,0% - w tym prepaid 5064 4953 +2,2% stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny) 2804 2746 +2,1% - w tym łącza światłowodowe 1171 945 +23,9% stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny) 2572 2702 -4,8%



Na koniec 2022 roku Orange miał 11990 stacji dających zasięg sieci 4G LTE, w tym 10621 stacji umożliwiających agregację pasm. Pomarańczowi mieli 3357 stacji 5G.

Wzrost EBITDAaL i przychodów zgodny z założeniami

Orange nie dał się trudnemu otoczeniu gospodarczemu i osiągnął w minionym roku bardzo dobre wyniki finansowe. Roczne przychody wzrosły o 4,7 % rok do roku. To między innymi rezultat dobrych wyników kluczowych usług telekomunikacyjnych (usługi mobilne, Internet oraz konwergencja) – przychody z nich wzrosły o ponad 6%, a także wzrostu przychodów z usług ICT, które wspierają sprzedaż dla klientów biznesowych, o 23% w skali roku. Kolejnym pozytywnym elementem był rozwój współpracy z innymi operatorami dotyczącej dostępu do infrastruktury, która przekłada na coraz lepsze jej wykorzystanie, a także rosnące przychody z tego biznesu.

Wzrost rentowności operacyjnej EBITDAaL sięgnął niemal 4% rok do roku. Co ważne, wynika on ze wzrostu przychodów, a nie oszczędności kosztowych. Ponad 70% wzrost kosztów energii został w większości skompensowany poprzez ograniczenie kosztów w innych obszarach. W tym roku, dzięki kontraktom zabezpieczającym 75% udział zielonej energii w zapotrzebowaniu operatora, wpływ rosnących cen energii na pomarańczowy biznes powinien być zdecydowanie mniejszy.

Zysk netto za rok 2022 wyniósł 724 mln złotych. Porównując go do zysku netto rok wcześniej, po wyłączeniu jednorazowego zysku ze sprzedaży udziałów w Światłowód Inwestycje w 2021 roku, jest to wynik wyraźnie – bo o ponad 450 mln zł - lepszy.

Dobre wyniki i mocny bilans finansowy pozwalają zarządowi Orange Polska zarekomendować wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,35 zł na akcję.

Strategia .Grow

Strategia .Grow zakłada także cyfrową transformację firmy, wdrażanie nowych, digitalnych narzędzi dla klientów. Korzystają z nich oni coraz częściej: w 2022 roku podpisano o 20% więcej umów online niż rok wcześniej, liczba użytkowników Orange Flex, oferty komórkowej w aplikacji, wzrosła o 64%. Połowa klientów korzysta już z aplikacji Mój Orange.

Rozwijając swoją działalność Orange Polska ogranicza swój wpływ na środowisko – tylko w 2022 roku zredukował emisję CO 2 o 14%, a łącznie od 2015 roku o 38%. Odnawialne źródła energii stanowiły w 2022 roku 12% energii zużywanej przez firmę. Na ten rok Orange Polska zabezpieczył 75-procentowy udział energii odnawialnej w swoim miksie energetycznym. Te działania mają pozwolić operatorowi osiągnąć założone cele klimatyczne.

Ubiegły rok upłynął także pod znakiem kryzysu humanitarnego spowodowanego wojną w Ukrainie. W ośrodkach Orange Polska znalazło schronienie ponad 800 uchodźców, aktywowano ponad milion pakietów ze specjalną ofertą dla osób uciekających przed wojną. Na pomoc ruszyli wolontariusze Orange – ponad 1000 osób zrealizowało około 130 projektów pomocowych dzięki grantom Fundacji Orange. Operator wspiera działanie telefonu alarmowego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy potrzebujących pomocy psychologicznej, prowadzonego wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

Wyniki na tle poprzednich lat

Karty SIM w milionach

Prepaid Postpaid Razem Ogółem W tym biznes 1Q12 7,685 6,927 2,446 14,612 2Q12 7,820 6,937 2,436 14,757 3Q12 7,865 6,894 2,420 14,758 4Q12 7,984 6,911 2,428 14,895 1Q13 7,980 6,906 2,407 14,886 2Q13 7,977 6,970 2,399 14,947 3Q13 8,074 7,052 2,402 15,126 4Q13 8,104 7,221 2,420 15,325 1Q14 8,035 7,360 2,456 15,395 2Q14 8,002 7,459 2,464 15,461 3Q14 8,058 7,533 2,468 15,591 4Q14 7,950 7,679 2,498 15,629 1Q15 7,791 7,727 2,496 15,518 2Q15 7,690 7,897 2,561 15,587 3Q15 7,606 8,087 2,601 15,693 4Q15 7,545 8,361 2,688 15,906 1Q16 7,689 8,575 2,754 16,264 2Q16 7,898 8,798 2,817 16,696 3Q16 7,309 9,085 2,893 16,394 4Q16 6,537 9,453 2,986 15,990 1Q17 5,820 9,452 b.d. 15,272 2Q17 4,983 9,573 b.d. 14,555 3Q17 4,696 9,662 b.d. 14,358 4Q17 4,698 9,726 b.d. 14,424 1Q18 4,621 9,747 b.d. 14,368 2Q18 4,694 9,790 b.d. 14,484 3Q18 4,761 9,853 b.d. 14,614 4Q18 4,883 9,922 b.d. 14,805 1Q19 4,867 9,970 b.d. 14,837 2Q19 4,924 10,040 b.d. 14,964 3Q19 5.012 10,128 b.d. 15,140 4Q19 5,047 10,237 b.d. 15,284 1Q20 5,095 10,342 b.d. 15,436 2Q20 4,982 10,504 b.d. 15,487 3Q20 4,920 10,749 b.d. 15,669 4Q20 4,860 10,892 b.d. 15,752 1Q21 4,783 11,017 b.d. 15,800 2Q21 4,855 11,192 b.d. 16,047 3Q21 4,910 11,679 b.d. 16,590 4Q21 4,953 11,847 b.d. 16,800 1Q22 5,260 12,046 b.d. 17,306 2Q22 5,591 12,238 b.d. 17,829 3Q22 5,451 12,472 b.d. 17,924 4Q22 5,064 12,556 b.d. 17,630



ARPO w zł (ang. Average Revenue Per Offer, czyli średni przychód z oferty)

Usługi mobilne Postpaid bez M2M Prepaid Razem Głosowe Internet Razem 1Q16 40,5 27,6 38,2 9,6 23,0 2Q16 39,6 25,5 37,1 9,1 22,2 3Q16 39,3 23,5 36,5 9,2 22,1 4Q16 36,6 23,2 34,2 9,4 21,9 1Q17 35,1 22,3 32,8 9,3 21,8 2Q17 35,5 20,9 32,9 11,3 23,5 3Q17 33,1 20,3 30,9 13,0 23,5 4Q17 32,5 19,4 30,3 12,6 23,0 1Q18 31,1 19,1 29,2 11,9 21,9 2Q18 30,5 18,4 28,7 12,3 21,7 3Q18 30,5 17,8 28,7 12,6 21,7 4Q18 29,6 17,0 27,7 12,2 20,9 1Q19 28,6 16,4 26,9 11,4 20,0 2Q19 28,7 15,9 27,0 11,6 20,1 3Q19 28,9 15,4 27,1 12,1 20,3 4Q19 28,5 14,3 26,7 11,9 20,0 1Q20 28,0 13,6 26,3 11,6 19,5 2Q20 27,2 13,3 25,5 11,9 19,3 3Q20 27,6 12,9 25,9 12,5 19,9 4Q20 27,3 12,7 25,6 12,7 19,8 1Q21 27,2 12,5 25,6 11,9 19,6 2Q21 27,7 12,3 26,0 12,6 20,1 3Q21 28,3 12,3 26,7 13,1 20,7 4Q21 27,9 12,2 26,3 12,9 20,3 1Q22 28,0 12,1 26,4 12,3 20,1 2Q22 28,3 12,1 26,8 12,5 20,2 3Q22 28,9 12,1 27,3 11,8 20,1 4Q22 28,8 12,1 27,3 12,9 20,8



CHURN (wskaźnik odejść) telefonii komórkowej

Prepaid Postpaid 1Q12 16,7% 3,9% 2Q12 16,8% 3,4% 3Q12 17,2% 3,5% 4Q12 15,0% 3,4% 1Q13 15,5% 3,7% 2Q13 15,1% 3,6% 3Q13 14,6% 3,3% 4Q13 14,8% 3,4% 1Q14 14,9% 3,4% 2Q14 14,9% 3,3% 3Q14 16,4% 3,4% 4Q14 16,8% 3,5% 1Q15 16,7% 3,7% 2Q15 16,1% 3,2% 3Q15 17,0% 3,0% 4Q15 16,9% 3,0% 1Q16 15,7% 3,0% 2Q16 15,2% 2,8% 3Q16 16,8% 2,7% 4Q16 18,1% 2,8% 1Q17 21,3% 3,1% 2Q17 25,0% 2,8% 3Q17 17,5% 2,9% 4Q17 10,9% 3,2% 1Q18 14,6% 3,1% 2Q18 11,3% 2,7% 3Q18 10,4% 2,8% 4Q18 8,9% 2,8% 1Q19 10,8% 2,8% 2Q19 10,2% 2,5% 3Q19 10,7% 2,4% 4Q19 10,2% 2,8% 1Q20 9,1% 2,5% 2Q20 10,4% 2,1% 3Q20 11,4% 2,2% 4Q20 10,7% 2,3% 1Q21 10,8% 2,3% 2Q21 9,1% 1,9% 3Q21 10,0% 1,8% 4Q21 10,5% 2,3% 1Q22 9,5% 1,9% 2Q22 7,5% 1,9% 3Q22 14,6% 2,3% 4Q22 18,5% 2,1%



Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange