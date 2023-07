PLAY wprowadził nowe usługi dla domu. Światłowód, telewizja i nowe korzyści

PLAY odświeżył w maju swoje usługi, przeprowadzając małą rewolucję. Nie tylko zaprezentował nową odsłonę telewizji, którą można dowolnie, w prosty sposób, układać wedle uznania, ale do tego proponuje niezwykle szybki światłowód nawet 5 Gb/s. Są też promocje i przemyślany system łączenia usług. Sprawdźmy, czy to się może opłacić.

PLAY ma już mocną pozycję jako operator komórkowy. Najmłodszy gracz na tym rynku już dawno prześcignął pozostałych przedstawicieli Wielkiej Czwórki, a z najnowszego raportu UKE za rok 2022 wynika, że PLAY ma największy udział pod względem liczby użytkowników telefonii komórkowej – 30,2%.

PLAY się jednak nie zatrzymuje i wprowadza nowinki w innych usługach. Tegoroczna propozycja fioletowej sieci kusi pomysłową ofertą telewizji on-line i bardzo szybkim światłowodem. Zobaczmy, czy to się może opłacić.

W PLAY ktoś miał ten sam problem...

Swój pierwszy smart TV kupiłem, gdy w Polsce ruszył Netflix. To było prawdziwe objawienie – oglądać co się chce, o dowolnej porze dnia i nocy, filmy czy seriale, bez reklam i przerw. Później zdecydowałem się na dokupienie HBO, za nim sypnęły się kolejne oferty VoD i TV, a comiesięczne opłaty wzrosły niebotycznie. Z czasem zrezygnowałem z Netfliksa, ale wciąż kuszą mnie w nim nowe sezony lubianych seriali – więc cały czas jest plan na chwilowy chociaż powrót.

Podejrzewam, że w podobnej sytuacji jest wielu użytkowników streamingowych serwisów wideo i telewizji internetowych. Oczywiście można wykupywać na jakiś czas dostępy do wybranych serwisów – na obejrzenie sezonu serialu, na jeden mecz lub fazę rozgrywek, na poszukiwania czegoś nowego – a później anulować subskrypcję, ale praktyka dowodzi, że łatwo jest się w tym pogubić i niechciany serwis zostaje z nami na rok albo i dłużej.

W PLAY chyba też ktoś miał taki problem, bo wymyślił Telewizję Nowej Generacji. I to jest to!

Telewizja Nowej Generacji – układaj pakiety jak chcesz

Telewizja Nowej Generacji w Play pozwala za sprawą kilku kliknięć zmieniać pakiety telewizyjne i streamingowe serwisy wideo w zależności od potrzeb – można więc zaliczyć sezon serialu na Netfliksie, a później po prostu z niego zrezygnować, włączając za to HBO MAX albo Canal+ Online, a całość uzupełnić zestawem kanałów TV. Wszystko odbywa się w obrębie jednej usługi, w czytelnym, intuicyjnym interfejsie – łatwo kontrolować stan pakietów i je zmieniać.

Co ważne, za żaden z pakietów nie płaci się bezpośrednio nadawcy i nie wnosi się standardowej opłaty subskrypcyjnej. Nie trzeba więc logować się do konta Netflix, by dokonać aktywacji nowego planu. Zamiast tego PLAY wprowadził system punktów i to za nie, bezpośrednio w usłudze operatora wykupuje się nowe dostępy w miesięcznym cyklu. Punkty można wykorzystywać na dowolne pakiety i serwisy, by w kolejnym miesiącu wybrać coś innego. I tak na przykład podstawy plan Netflix wymaga „wydania” 25 punktów, HBO MAX – też 25 punktów, na Canal+ Online trzeba będzie wydać nieco więcej, bo 35 punktów, ale już Polsat Sport Premium to 15 punktów, a cały Pakiet Filmy i Seriale to zaledwie 10 punktów.

W sumie punkty można wymienić na serwisy takie jak Netflix, HBO MAX i Canal+ Online (promocja czasowa), a także na całe pakiety łączące po kilka lub kilkanaście kanałów telewizji online: Pakiet Polsat Sport Premium (15 punktów), Pakiet Eleven Sports Premium (10 punktów), Pakiet Filmy i seriale (10 punktów), Pakiet Polsat (10 punktów), Pakiet Info (15 punktów), Pakiet Kids (5 punktów), Pakiet Lifestyle (15 punktów) i Pakiet Dokumenty (15 punktów).

Wygląda nieźle, prawda? Ale skąd brać te punkty? Stanowią one część pakietów Telewizji Nowej Generacji, ale można je też dokupić oddzielnie.

Do wyboru są dwa pakiety Telewizji Nowej Generacji. Pierwszy za 65 zł na miesiąc (45 zł dla klientów PLAY) daje dostęp do 75 kanałów TV, do tego 25 punktów oraz bonusowo 100 punktów przez 6 miesięcy. Otrzymujemy też Viaplay Filmy i Seriale w cenie abonamentu.

Drugi pakiet za 85 zł (65 zł dla klientów PLAY) to 75 kanałów, 40 punktów oraz również 100 punktów przez 6 miesięcy. Tu oferowany jest bardziej rozbudowany Viaplay Medium, w którym poza filmami i serialami widz będzie mógł śledzić rozgrywki sportowe (Bundesliga, Liga Europy, Liga Konferencji Europy, Darts, NHL, IndyCar i wiele innych). W obydwu planach Viaplay oferowany jest bezpłatnie w promocji na 24 miesiące.

W każdym z pakietów klienci otrzymują też dekoder Play BOX TV, zapewniający obraz w jakości 4K z Dolby Vision. Nowy model wyróżnia się ciekawym designem z podświetleniem LED, a za pomocą dołączonego pilota można sterować nie tylko dekoderem, ale także telewizorem.

Co jest też bardzo fajne – dekoder jest mały i poręczny, więc można go spakować do walizki, jadąc na wakacje i cieszyć się Telewizją Nowej Generacji na działce czy podczas urlopu nad morzem, w Polsce i za granicą, w dowolnym miejscu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wystarczy tylko podłączyć urządzenie do internetu, bez żadnych ograniczeń.

Jeżeli liczba punktów w pakiecie okaże się zbyt mała, można je dokupić w dodatkowych pakietach: 10 punktów za 20 zł, 20 punktów za 25 zł i 40 punktów za 40 zł – w każdym wariancie z cyklicznym odnowieniem.

Jak oglądać? Z pomocą nadciąga superszybki światłowód Play

Dostęp do wielkiego bogactwa usług wideo na żądania i telewizji online wymaga solidnego łącza internetowego. Szerokopasmowy internet to zresztą już konieczność w czasach coraz większego wykorzystania sieci nie tylko do rozrywki, ale w pracy i kontaktach z bliskimi.

PLAY wprowadził ofertę internetu, która stanowi odpowiedź na potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. Prędkości sięgają nawet 5 Gb/s. Cena jest dobra: na start klienci już korzystający z usług Play zapłacą tylko 35 zł miesięcznie. Po pół roku kwota wzrośnie do 105 zł na miesiąc (z rabatami za zgody). Użytkownik, decydując się na tę ofertę, nie tylko dostanie pięciogigowy światłowód, ale także router PLAY BOX NET, który obsługuje standard sieci Wi-Fi 6.

To idealne połączenie – nie tylko można szybko pobierać pliki i oglądać w streamingu filmy w jakości 4K, ale także z tego dobrodziejstwa skorzystają wszyscy domownicy, na wielu urządzeniach jednocześnie. W jednym pokoju można oglądać Telewizję Nowej Generacji, w drugim grać on-line, a w trzecim prowadzić rozmowę wideo w komunikatorze.

To bardzo ważne, bo cóż po szybkim łączu, jeżeli sieć się zapcha na domowym routerze? Z PLAY BOX NET się nie zapcha. Urządzenie zapewnia transmisję do 1200 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i aż 4800 Mb/s w 5 GHz. Są też cztery gigabitowe porty Ethernet, które pozwalają na podłączenie przewodowo do 4 urządzeń.

PLAY ma jeszcze inne warianty internetu światłowodowego – z opłatą 35 zł na start przez 6 miesięcy. Można zdecydować się na wariant 1 Gb/s (65 zł po 6 miesiącach) czy 600 Mb/s (45 zł). Dla najmniej wymagających internautów przygotowano z kolei pakiet 300 Mb/s ze stałą opłatą 35 zł.

Co jednak ważne – podane ceny dotyczą obecnych klientów Play. Osoby, które nie mają żadnej usługi u fioletowego operatora, zapłacą więcej – na start 55 zł i w przypadku wariantu 5 Gb/s – 125 zł na miesiąc. Jaki z tego wniosek? Najbardziej opłaca się łączyć usługi w PLAY.

W PLAY opłaca się łączyć usługi

Już na powyższych przykładach widać, że w PLAY opłaca się łączyć usługi. Wybierając światłowód w wariancie 5 Gb/s, obecny klient fioletowej sieci zyskuje 20 zł miesięcznie. W rok jest to 240 zł, a przez cały okres trwania umowy – 480 zł. Jednak korzyści może być jeszcze więcej, zwłaszcza gdy się połączy abonament komórkowy, telewizję i internet światłowodowy.



I tak jeżeli do salonu PLAY przyjdzie nowy klient i zdecyduje się na wybór tych trzech ofert, przenosząc numer z innej sieci, otrzyma rabat 50 zł miesięczne za łączenie usług. W ciągu 24 miesięcy umowy będzie to aż 1200 zł! To się bardzo opłaca.

Z kolei klient, który już ma numer komórkowy w sieci PLAY, może wybrać światłowód do 5 Gb/s oraz Telewizję Nowej Generacji – i za to połączenie zyska 40 zł rabatu miesięcznie. Przez cały czas trwania umowy pozwoli to zaoszczędzić 960 zł. Też imponująca kwota.

PLAY wszystko idealnie połączył

Najnowsze oferty PLAY doskonale się uzupełniają. Podstawa to abonament komórkowy – w nim otrzymujemy rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, a do tego gigantyczne paczki danych internetowych do wykorzystania w 5G. Na przykład decydując się na optymalny wariant Abonament M za 65 zł, dostaniemy pakiet aż 120 GB. Do tego operator dorzuca 12,46 GB w roamingu UE oraz Netflix na 30 dni w prezencie. Można też od razu wybrać sobie smartfon.

Do domu można z kolei podciągnąć światłowód o prędkości do 5 Gb/s z routerem PLAY BOX NET, co po połączeniu usług daje już nowe oszczędności co miesiąc.

Jest szybki net, to nie pozostaje nic, tylko uzupełnić go o sieciowe usługi. I tu na scenę wkracza Telewizja Nowej Generacji z dekoderem Play BOX TV i genialnym systemem punktów, które pozwalają nam na zmianę serwisów wideo i pakietów TV wedle własnego uznania, chociażby co miesiąc. To trzecia usługa w PLAY, więc przynosi kolejne korzyści, a wszystko razem spełni oczekiwania każdego, kto chce mieć szybki internet w kieszeni, w domu, a do tego lubi spędzać czas, oglądając seriale i filmy na dużym ekranie.

Artykuł sponsorowany przygotowany na zlecenie operatora sieci PLAY.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, PLAY

Źródło tekstu: wł.