Mamy nowego lidera. Apple i Microsoft zostają w tyle

Stało się! Po ogromnych wzrostach cen akcji NVIDIA wskoczyła szczyt listy najbardziej wartościowych firm świata.

Microsoft też już w tyle

Producent procesorów całkiem niedawno wyprzedził Apple, a dzięki kolejnym wzrostom w tym tygodniu zdetronizował Microsoft.

Wartość NVIDIA to już 3,335 bilionów dolarów. Drugi na liście Microsoft wyceniany jest na 3,317 biliona, podczas gdy Apple po ostatnim spadku wyceny wart jest 3,286 biliona.

Boom na AI

Wzrost wartości firmy to głównie efekt wielkiego boomu związanego z rozwojem technologii AI. NVIDIA to bowiem główny producent procesorów niezbędnych do tworzenia i utrzymania zaawansowanych modeli językowych, będących podstawą działania ChatGPT oraz pozostałych narzędzi AI.

To świat NVIDIA, a my w nim tylko kupujemy.

- skomentował sukces firmy Steve Sosnick, szef analityków Interactive Brokers.

Tymczasem NVIDIA stała się nie tylko najbardziej wartościową firmą świata. Jest także spółką, której akcje są najczęściej obracane na nowojorskiej giełdzie Wall Street. Dziennie wartość trasnakcji na jej akcjach sięga nawet 50 miliardów dolarów. Dla porównania, akcje Apple czy Microsoftu zazwyczaj nie przekraczają 10 miliardów dziennego obrotu.

NVIDIA niemal potroiła swoją wartość tylko w ciągu ostatniego roku. Wzrost z biliona do dwóch zajął firmie 9 miesięcy. Przekroczenie kolejnej magicznej, granicy czyli kwoty 3 bilionów, trwało już zaledwie tylko 3 miesiące. Dla porównania cena akcji Microsoft w tym okresie urosła o zaledwie 19%.

