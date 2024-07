Polskie linie lotnicze lecą w kulki z podróżnymi. UOKiK stawia zarzuty

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty liniom lotniczym Enter Air, oskarżając spółkę o wprowadzanie konsumentów w błąd, co może naruszać ich zbiorowe interesy. Problem dotyczy między innymi nieodpowiadania na reklamacje w terminie 14 dni oraz zaniżania odszkodowań za opóźnione loty.

Polskie linie lotnicze Enter Air, specjalizująca się w przewozach czarterowych, znalazły się na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) po otrzymaniu licznych skarg od podróżnych. Zgodnie z analizą UOKiK, przewoźnik ten stosuje praktyki, które mogą utrudniać konsumentom dochodzenie swoich praw, szczególnie w kontekście reklamacji dotyczących zagubionego lub uszkodzonego bagażu czy opóźnionego lotu.

Problemy z bagażem

Jednym z głównych zarzutów wobec Enter Air jest nieprzestrzeganie obowiązku odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni, co jest wymagane od 1 stycznia 2023 roku. Tymczasem linie lotnicze informują konsumentów, że rozpatrzą reklamacje w ciągu 30 dni. Żeby tego było mało, przewoźnik wymaga, aby reklamacje dotyczące bagażu były składane bezpośrednio po locie na lotnisku oraz ponownie pisemnie lub elektronicznie, co może naruszać prawa konsumentów.

Niejasne zasady odszkodowań

Kolejnym problemem są praktyki Enter Air, związane z odszkodowaniami za opóźnione loty. Przewoźnik często proponuje podróżnym natychmiastową ugodę na niższą kwotę, co budzi wątpliwości Prezesa UOKiK. W niektórych przypadkach podróżni otrzymują propozycję 100 euro zamiast przysługujących im 250 euro.

Przepisy określają jasno prawa i rekompensaty przysługujące konsumentom, a przedsiębiorca ma obowiązek ich o tym poinformować i wypłacić należne odszkodowanie. Jakiekolwiek próby limitowania praw konsumenckich i nierespektowania należnych roszczeń przez przedsiębiorców są niedopuszczalne. Podobnie jak nieudzielanie odpowiedzi na reklamacje w ustawowym terminie. W naszej ocenie praktyki przewoźnika, jak np. wymaganie składania podwójnej reklamacji, mogą wskazywać na naruszanie zbiorowych interesów konsumentów.

– powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Konsekwencje dla Enter Air

Jeśli zarzuty postawione przez Prezesa UOKiK się potwierdzą, Enter Air może grozić kara do 10% rocznego obrotu za każdą z zakwestionowanych praktyk. Urząd kontynuuje monitorowanie skarg, które wpływają do niego oraz do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, a także bada praktyki innych linii lotniczych.

Działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec linii lotniczych Enter Air są ważnym krokiem w ochronie praw konsumentów, szczególnie w kontekście problemów związanych z bagażem i odszkodowaniami za opóźnione loty. Monitorowanie takich praktyk jest kluczowe dla zapewnienia, że przewoźnik respektują obowiązujące przepisy i prawa konsumentów.

