AMD z nowymi procesorami. To tańsze układy, ale jest jeden haczyk
Składasz nowy zestaw komputerowy i szukasz wydajnego, nowoczesnego i przystępnego cenowo CPU? W takim razie Czerwoni mają dobre wieści.
Najnowsza generacja procesorów od AMD to seria Ryzen 9000, która debiutowała w drugiej połowie ubiegłego roku. Nie oznacza to jednak, że Czerwoni stracili zainteresowanie starszymi rodzinami. Tym samym dzisiaj do globalnej sprzedaży trafia układ Ryzen 5 9500F, ale namierzone zostały również dwa nowe modele - Ryzen 5 7400 i 7400F.
Jest naprawdę przystępnie, bo ceny startują od 495 złotych
Wszystkie opisywane CPU to jednostki 6-rdzeniowe i 12-wątkowe zaprojektowane z myślą o gnieździe AM5, ale różniące się specyfikacją:
- AMD Ryzen 5 9500F - architektura Zen 5; litografia 4 nm; taktowanie od 3,8 do 5,0 GHz; TDP 65 W; 38 MB pamięci Cache ; brak iGPU;
- AMD Ryzen 5 7400F - architektura Zen 4; litografia 5 nm; taktowanie od 3,7 do 4,7 GHz; TDP 65 W; 38 MB pamięci Cache; brak iGPU;
- AMD Ryzen 5 7400 - architektura Zen 4; litografia 5 nm; taktowanie od 3,3 do 4,3 GHz; TDP 65 W; 22 MB pamięci Cache;
Warto zwrócić uwagę, ze tym razem dopisek "F" to nie tylko brak zintegrowanego układu graficznego - zmiany dotyczą też taktowania (aż o 400 MHz) i pamięci podręcznej (16 MB) co będzie miało przełożenie na wydajność w grach i programach.
Na razie brak polskich cen, ale koreańska porównywarka cenowa Danawa mówi kolejno o równowartości około 729, 519 i 495 złotych. Oficjalnie są to procesory na rynek OEM, czyli dla producentów gotowych zestawów komputerowych. Należy jednak zakładać, że podobnie jak poprzednicy pojawią się w większych sklepach - w Polsce było to m.in. Morele.