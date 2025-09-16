Aplikacje

Apple wprowadza nowe narzędzia dla rodziców

Apple udostępnia kolejne funkcje, które mają pomóc rodzicom w ochronie dzieci i nastolatków korzystających z urządzeń i Internetu. Zmiany obejmują  iPhone’y, iPady, komputery Mac, Apple Watch i Apple TV.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:25
Apple wprowadza nowe narzędzia dla rodziców

Większa kontrola i wygoda

Nowe rozwiązania firmy Apple pozwalają rodzicom już przy konfiguracji urządzenia dostosować je do wieku dziecka. Amerykański gigant wprowadził poufne przesyłanie przedziału wiekowego, co ma ułatwić dopasowanie treści do użytkownika.

Rozbudowano też funkcje ochronne dla nastolatków w wieku 13–17 lat. Dzięki temu system automatycznie blokuje dostęp do treści nieodpowiednich i podpowiada aplikacje zgodne z wiekiem.

Zmiany w App Store i komunikacji

W App Store pojawiły się nowe kategorie wiekowe: 13+, 16+ i 18+. Opisy aplikacji są teraz bardziej szczegółowe. Użytkownicy mogą sprawdzić, czy program zawiera reklamy, treści generowane przez użytkowników czy elementy wymagające nadzoru rodzicielskiego.

Ulepszono też funkcję Limity komunikacji. Teraz rodzice mogą zdalnie zatwierdzać nowe kontakty dzieci bezpośrednio z własnego urządzenia.

Aktualizacja już dostępna

Nowe narzędzia są częścią bezpłatnej aktualizacji systemów iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, visionOS 26 i tvOS 26. Funkcje są stopniowo udostępniane na całym świecie, choć nie wszystkie będą działać w każdym kraju i na każdym modelu urządzenia.

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Apple