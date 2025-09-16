Apple wprowadza nowe narzędzia dla rodziców

Większa kontrola i wygoda

Nowe rozwiązania firmy Apple pozwalają rodzicom już przy konfiguracji urządzenia dostosować je do wieku dziecka. Amerykański gigant wprowadził poufne przesyłanie przedziału wiekowego, co ma ułatwić dopasowanie treści do użytkownika.

Rozbudowano też funkcje ochronne dla nastolatków w wieku 13–17 lat. Dzięki temu system automatycznie blokuje dostęp do treści nieodpowiednich i podpowiada aplikacje zgodne z wiekiem.

Zmiany w App Store i komunikacji

W App Store pojawiły się nowe kategorie wiekowe: 13+, 16+ i 18+. Opisy aplikacji są teraz bardziej szczegółowe. Użytkownicy mogą sprawdzić, czy program zawiera reklamy, treści generowane przez użytkowników czy elementy wymagające nadzoru rodzicielskiego.

Ulepszono też funkcję Limity komunikacji. Teraz rodzice mogą zdalnie zatwierdzać nowe kontakty dzieci bezpośrednio z własnego urządzenia.

