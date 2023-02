Najdroższe smartfony sprzedają się coraz lepiej

Counterpoint opublikował raport na temat rynku smartfonów w 2022 roku. Wynika z niego, że choć sprzedaż tych urządzeń poszła w dół, to nie dotyczy to najdroższych modeli, w tym składaków.

W 2022 roku rynek smartfonów się mocno skurczył, co można tłumaczyć tym, co się dzieje na świecie. W czwartym kwartale spadek dostaw był dwucyfrowy w ujęciu rocznym, co dotyczy nawet firmę Apple, dla której miesiące te są szczytem sprzedaży najnowszych iPhone'ów. Jak się jednak okazuje, kurczenie się rynku smartfonów nie dotyczy w równym stopniu wszystkich półek cenowych.

Najdroższych smartfonów jest coraz więcej

Z raportu firmy Counterpoint wynika, że w okresie od stycznia do października 2022 roku spadła sprzedaż niemal wszystkich smartfonów. Wyjątkiem były najdroższe urządzenia, kosztujące 1000 dolarów lub więcej (od około 4290 zł). Tych w 2022 roku sprzedało się aż o 56% więcej niż rok wcześniej. Szczegóły w tabeli poniżej.

Zakres cenowy Udział w rynku Zmiana wielkości sprzedaży rok do roku 01-10.2021 01-10.2022 poniżej 100 USD 20% 16% -30% 100-199 USD 30% 34% -2% 200-299 USD 15% 16% -4% 300-399 USD 9% 7% -27% 400-599 USD 9% 7% -32% 600-799 USD 8% 9% -0% 800-999 USD 6% 5% -24% 1000 USD lub więcej 4% 7% +56%



Najdroższe smartfony to przede wszystkim iPhone'y. Przez 10 miesięcy 2022 roku ich udział w sprzedaży urządzeń z najwyższej półki cenowej wyniósł prawie 80%, przy wzroście sprzedaży w ujęciu rocznym na poziomie 62%.

Składane smartfony są coraz popularniejsze

Również składane smartfony sprzedają się coraz lepiej. Szacuje się, że w 2022 roku trafiło ich na rynek 14,9 mln, czyli o niemal 64% więcej niż rok wcześniej. W 2023 roku wielkość dostaw może osiągnąć, wg Counterpoint, 22,7 mln. Na tym polu wciąż dominuje Samsung, choć konkurencja jest coraz mocniejsza.

Dywersyfikacja się opłaca

Końcowe miesiące 2022 roku pokazały, że nie warto opierać całej produkcji urządzeń będących głównym źródłem przychodów w jednym miejscu. Wciąż szalejący w Chinach COVID-19 spowodował, że główna fabryka produkująca iPhone'y zmniejszyła swoje moce przerobowe, przez co nabywcy iPhone'ów Pro musieli czasem dłużej poczekać na te urządzenia.

Firma Apple uczy się jednak na błędach i w coraz większym stopniu wyprowadza produkcję swoich smartfonów i innego sprzętu poza Państwo Środka. Wciąż jednak jest (i w najbliższym czasie będzie) mała część całkowitej produkcji.

Urządzenia Udział urządzeń wyprodukowanych w Chinach 2020 2021 2022 2023 2024 iPhone 99% 97% 96% 93% 88% AirPods 100% 97% 95% 92% 88% Mac 100% 99% 98% 96% 95% iPad 100% 99% 98% 95% 92%



