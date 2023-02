W 4Q2022 tylko Huawei sprzedał więcej smartfonów niż rok wcześniej

Kolejna firma pokazała analityczna, że rynek smartfonów nie miał się dobrze w ostatnim kwartale 2022 roku, ale i w całym minionym roku. Patrząc na TOP 10 łatwo zauważymy, że tylko zamykający stawkę Huawei zaliczył duży wzrost w ostatnich trzech miesiącach (w ujęciu rocznej), a nawet Apple miał dwucyfrowy spadek.

Jak wyglądał rynek smartfonów w ostatnim kwartale 2022 roku? Na to pytanie odpowiada kolejna firma analityczna i kolejny raz mamy potwierdzenie, że nie było dobrze. Zazwyczaj to w ostatnim kwartale roku na rynek trafia najwięcej smartfonów, a sprzedaż nakręcają między innymi nowe smartfony Apple'a. W minionym roku nienajlepsza sytuacja gospodarcza na świecie spowodowała, że rynek skurczył się aż o 15,4% w stosunku do ostatnich miesięcy 2021 roku. Spadek za cały rok wyniósł prawie 10%.

To czwarty kwartał, więc wygrywa Apple

Podobnie jak w latach poprzednich, w 4Q2022 na rynek trafiło najwięcej smartfonów firmy Apple. Nie powinno to oczywiście nikogo dziwić, ponieważ amerykański gigant we wrześniu zaprezentował iPhone'y 14, a szczyt ich sprzedaży przypadł właśnie na ostatnie miesiące minionego roku. Jednak nawet te urządzenia sprzedawały się słabiej niż rok wcześniej (przynajmniej według wstępnych danych zebranych przez firmę Omdia) – na światowe rynki trafiło o 13,3% mniej smartfonów z nadgryzionym jabłkiem na obudowie niż rok wcześniej.

Apple wydawało się być tym OEM, który oparł się ogólnemu spadkowi na szerokim rynku w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku, ale teraz w końcu uległ ogólnym warunkom rynkowym. Ponieważ klienci marki są zazwyczaj lojalnymi osobami o wysokich dochodach, oczekiwano, że kryzys kosztów utrzymania nie wpłynie na dostawy Apple'a w taki sam sposób, w jaki wpływa na marki niskiej i średniej klasy. Ale teraz, z powodu skutków inflacji i zakłóceń w produkcji, wzrost Apple'a w czwartym kwartale 2022 roku jest rozczarowująco mały w porównaniu z rokiem poprzednim. Mimo to wczesny popyt i opinie klientów na najnowszego iPhone'a 14 Pro i 14 Pro Max były naprawdę silne, dzięki nowemu rozwiązaniu o nazwie Dynamic Island. Apple był przekonany o dużym popycie i zaplanował maksymalną produkcję tych dwóch modeli, aby temu przeciwdziałać. Jednak zawieszenie produkcji w fabryce Foxconna położyło temu kres.

– powiedział Jusy Hong, Omdia

Na podium znalazło się jeszcze miejsce dla Samsunga (-15,4% rok do roku) oraz Xiaomi (-26,5%). Na uwagę zasługuje to, że w TOP 10 jedynym producentem smartfonów ze wzrostem w czwartym kwartale był zamykający stawkę Huawei (+59,6% rok do roku). Ostatnie "zaciśnięcie pętli" przez amerykańskie władze może jednak jeszcze bardziej zaszkodzić tej chińskiej firmie.

M-ce Dostawca 4Q2022 3Q2022 4Q2021 Zmiana

kwartalna Zmiana

roczna Dostawy Udział Dostawy Udział Dostawy Udział 1 Apple 74 mln 25% 52 mln 17% 85 mln 24% +41,6% -13,3% 2 Samsung 58 mln 19% 64 mln 21% 69 mln 19% -8,8% -15,4% 3 Xiaomi 33 mln 11% 41 mln 13% 45 mln 13% -18,0% -26,5% 4 Vivo 24 mln 8% 25 mln 8% 32 mln 9% -6,7% -25,8% 5 Oppo Group 23 mln 8% 29 mln 10% 33 mln 9% -20,3% -29,1% 6 Transsion 17 mln 6% 18 mln 6% 18 mln 5% -2,3% -3,4% 7 Honor 14 mln 5% 14 mln 5% 15 mln 4% -0,7% -6,0% 8 Realme 11 mln 4% 14 mln 5% 17 mln 5% -16,9% -31,5% 9 Motorola 11 mln 4% 11 mln 4% 13 mln 4% -1,8% -10,4% 10 Huawei 8 mln 2% 9 mln 3% 5 mln 1% -12,8% +59,6% Inni 28 mln 9% 27 mln 9% 26 mln 7% +3,3% +7,1% Razem 302 mln 100% 304 mln 100% 357 mln 100% -0,7% -15,4%



Co piąty smartfon to Samsung

Omdia podała też wstępne dane na temat globalnego rynku smartfonów w całym 2022 roku. Tu również widać spadki, nawet u wciąż pozostającego liderem rynku Samsunga (-4,8% rok do doku). W tym zestawieniu Apple musiał się zadowolić drugim miejsce, choć nieco zbliżył się do Koreańczyków. Podium zamyka ponownie Xiaomi.

M-ce Dostawca 2022 2021 Zmiana

roczna Dostawy Udział Dostawy Udział 1 Samsung 259 mln 21% 272 mln 20% -4,8% 2 Apple 231 mln 19% 235 mln 18% -1,3% 3 Xiaomi 152 mln 13% 190 mln 14% -20,0% 4 Oppo Group 107 mln 9% 144 mln 11% -25,6% 5 Vivo 98 mln 8% 134 mln 10% -27,1% 6 Transsion 68 mln 6% 75 mln 6% -8,7% 7 Honor 59 mln 5% 40 mln 3% +47,2% 8 Realme 53 mln 4% 58 mln 4% -9,0% 9 Motorola 47 mln 4% 48 mln 4% -1,4% 10 Huawei 28 mln 2% 35 mln 3% -19,7% Inni 104 mln 9% 109 mln 8% -4,6% Razem 1207 mln 100% 1340 mln 100% -9,9%



