Co czwarty sprzedany smartfon to iPhone. Tak było w 4Q2022

Czwarty kwartał roku na rynku smartfonów należy ostatnio zawsze do Apple i iPhone'ów. Nie inaczej było w 2022 roku. Królem całego roku pozostał jednak Samsung. Na podium w obu przypadkach zmieściło się jeszcze Xiaomi.

Firma IDC opublikowała wstępne wyniki dotyczące globalnego rynku smartfonów w czwartym kwartale oraz w całym minionym roku. Wynika z nich, ze w ostatnich trzech miesiącach 2022 roku dostawy tych urządzeń na światowe rynki skurczyły się aż o 18,3% rok do roku. Ten największy w historii spadek dotyczący jednego kwartału przyczynił się również do gorszego o 11,3% wyniku za cały rok. Na rynek w minionym roku trafiło 1,21 mld smartfonów. To najgorszy wynik od 2013 roku. Wpływ na to miała wysoka inflacja oraz niepewność gospodarcza, a także wynikający z tego mniejszy popyt wśród konsumentów.

Apple liderem kwartału

Jak to ostatnio zwykle bywa w końcówce roku na rynku smartfonów, czwarty kwartał należał do firmy Apple oraz jej iPhone'ów. Urządzenia te stanowiły w 4Q2022 ponad 24% wszystkich smartfonów dostarczonych na globalny rynek. Udział ten wzrósł o 1 p.% w stosunku do sytuacji sprzed roku. Na podium znalazły się jeszcze firmy Samsung (19,4% rynku) oraz Xiaomi (11% rynku).

Dostawca 4Q2022 4Q2021 Zmiana rok do roku Wielkość dostaw Udział w rynku Wielkość dostaw Udział w rynku Apple 72,3 mln 24,1% 85,0 mln 23,1% -14,9% Samsung 58,2 mln 19,4% 69,0 mln 18,8% -15,6% Xiaomi 33,2 mln 11,0% 45,0 mln 12,2% -26,3% Oppo 25,3 mln 8,4% 30,1 mln 8,2% -15,9% Vivo 22,9 mln 7,6% 28,3 mln 7,7% -18,9% Inni 88,3 mln 29,4% 110,2 mln 30,0% -19,8% RAZEM 300,3 mln 100% 367,6 mln 100% -18,3%



Samsung królem roku

Apple wygrał w 4Q2022, ale w całym roku to jednak Samsung dostarczył na rynek najwięcej smartfonów (21,6% wszystkich). W tym zestawieniu Apple musi się zadowolić drugim miejscem (18,8%), a podium ponownie zamyka Xiaomi (12,7%).

Dostawca 2022 2021 Zmiana rok do roku Wielkość dostaw Udział w rynku Wielkość dostaw Udział w rynku Samsung 260,9 mln 21,6% 272,1 mln 20,0% -4,1% Apple 226,4 mln 18,8% 235,8 mln 17,3% -4,0% Xiaomi 153,1 mln 12,7% 191,0 mln 14,0% -19,8% Oppo 103,3 mln 8,6% 133,6 mln 9,8% -22,7% Vivo 99,0 mln 8,2% 128,3 mln 9,4% -22,8% Inni 362,7 mln 30,1% 399,1 mln 29,3% -9,1% RAZEM 1205,5 mln 100% 1359,8 mln 100% -11,3%



Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: IDC