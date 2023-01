Samsung Galaxy S23 – znamy europejskie ceny. Będzie bardzo drogo

Ile będą kosztować smartfony z serii Galaxy S23? Już znamy odpowiedź na to pytanie. Nie jest tanio, a chętni na kupno topowego modelu muszą przygotować naprawdę sporą kwotę.

Premiera smartfonów Galaxy S23 odbędzie się już za tydzień. Wydarzenie Galaxy Unpacked, podczas którego zobaczmy nową serię Samsunga, zostało zaplanowane na 1 lutego 2023 r., na godzinę 19:00 naszego czasu.

Od dłuższego czasu pojawia się coraz więcej doniesień, dotyczących wyglądu smartfonów, a także ich specyfikacji. A co z cenami? Również je znamy i nie wygląda to zachęcająco.

Smartfony Samsung Galaxy S23 będą droższe niż poprzednia seria

Roland Quandt, twórca serwisu WinFuture, znany z wielu trafnych przecieków podał dziś na Twitterze europejskie ceny smartfonów Galaxy S23, które nieoficjalnie ujawnił jeden z hiszpańskich dystrybutorów. Oto one:

Galaxy S23 8/128 GB – cena 959 euro, czyli ok. 4520 zł ,

, Galaxy S23 8/256 GB – 1019 euro, czyli ok. 4800 zł ,

, Galaxy S23+ 8/256 GB – 1209 euro, czyli ok. 5700 zł ,

, Galaxy S23+ 8/512 GB – 1329 euro, czyli ok. 6265 zł ,

, Galaxy S23 Ultra 8/256 GB – 1409 euro, czyli ok. 6640 zł ,

, Galaxy S23 Ultra 12/512 GB – 1589 euro, czyli 7490 zł.

W porównaniu do zeszłorocznej serii Galaxy S22 oznacza to ceny wyższe o 100, a nawet 150 euro. Ten najwyższy wzrost dotyczy modelu Galaxy S23 Ultra, z zastrzeżeniem, że smartfon oferowany będzie z co najmniej 256 GB pamięci wewnętrznej zamiast 128 GB jak rok wcześniej i nie ma swojego odpowiednika w poprzedniej serii.

Jak podaje Roland Quandt, ceny w Niemczech i Beneluksie będą nieco niższe ze względu na inne stawki VAT – najtańszy Galaxy S23 dostępny będzie za 949 euro, czyli 4474 zł, a Galaxy S23 Ultra – za 1399 euro, czyli 6595 zł. Podobnie może być z innymi wariantami, jednak te 10 euro niewiele zmienia.

Zagadką pozostają ceny w Polsce, ale różnice będą raczej niewielkie. W zeszłym roku Samsung Galaxy S22 startował z ceną 3999 zł, Galaxy S22 Plus dostępny był od 4999 zł, zaś topowy Samsung Galaxy S22 Ultra oznaczał wydatek od 5899 zł. Wtedy te ceny wydawały się wysokie, ale jak widać, Samsung się bardziej ceni niż rok temu, swoje zrobiła też inflacja.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Roland Quandt, GSM Arena