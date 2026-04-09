Play daje stałe IP, Bezpieczny Internet i więcej GB. Jest nowa oferta dla biznesu

Stałe IP i ochrona w abonamencie bez limitu

Najważniejszą nowością w ofercie biznesowej jest włączenie dodatkowych usług do abonamentu BEZ LIMITU. Przedsiębiorcy, którzy wybiorą ten wariant, otrzymają w cenie usługę Bezpieczny Internet dla Firm. Jest to system ochrony przed cyberatakami, który działa bezpośrednio na poziomie sieci operatora. Rozwiązanie to nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania na urządzeniach końcowych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kolejnym dodatkiem jest stały adres IP. Jest to funkcja bardzo pożądana przez firmy, które prowadzą własne serwery, korzystają z monitoringu wizyjnego lub potrzebują bezpiecznego, zdalnego dostępu do zasobów biurowych. W nowej propozycji stały adres IP staje się częścią pakietu, co upraszcza konfigurację infrastruktury sieciowej w przedsiębiorstwie.

Pakiet Internetu mobilnego BEZ LIMITU z tymi usługami kosztuje 80 zł netto miesięcznie dla obecnych klientów Play. Nowe firmy, które zdecydują się na przeniesienie numeru lub nową aktywację, zapłacą 90 zł netto miesięcznie. Podane kwoty uwzględniają już rabaty za zgody marketingowe, terminowe płatności oraz korzystanie z e-faktury.

Więcej gigabajtów w tańszym abonamencie

Play pomyślał także o firmach, które nie potrzebują całkowicie nielimitowanego dostępu do sieci. Dotychczasowy wariant oferujący 500 GB danych został wycofany. W jego miejsce pojawił się nowy pakiet o wielkości 600 GB. Jest to propozycja dla osób szukających oszczędności przy zachowaniu dużego zapasu transferu.

Cena za pakiet 600 GB zaczyna się od 60 zł netto miesięcznie dla stałych klientów operatora. Nowi klienci muszą liczyć się z kosztem na poziomie 70 zł netto miesięcznie. Podobnie jak w droższym wariancie, ceny te obowiązują przy zachowaniu kompletu zgód rabatowych. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskują o 100 GB więcej danych niż w poprzedniej wersji tej oferty.

Nowoczesny sprzęt 5G i zasięg poza miastem

Fioletowy operator promuje nową ofertę wraz z zestawami do wzmocnienia sygnału internetowego. Firmy mogą dobrać do abonamentu routery działające w technologii 5G. W ofercie znajduje się między innymi zestaw typu Netbox 5G CPE Max 6 (H362-383) w połączeniu z routerem Huawei Wifi AX3 New. Jest to rozwiązanie klasy ODU-IDU, czyli system z anteną zewnętrzną i routerem wewnętrznym.

Taki zestaw pozwala na uzyskanie stabilnego połączenia 5G nawet w miejscach, gdzie zasięg wewnątrz budynków jest ograniczony. Jest to alternatywa dla firm, które działają w lokalizacjach bez dostępu do infrastruktury światłowodowej. Antena zewnętrzna montowana na elewacji lub dachu znacząco poprawia parametry transmisji danych.