Play ucieka konkurencji. Coraz lepszy zasięg, nowe stacje bazowe

Chociaż wszyscy operatorzy rozbudowują swoje sieci, polepszając ich zasięg i pojemność, to jednak Play wyraźnie postawił na stawianie całkiem nowych obiektów, w czym już coraz bardziej zdystansował konkurencję. Co miesiąc włącza do sieci kilkadziesiąt nowych stacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tylko w marcu oddaliśmy do użytku 37 stacji, a w całym pierwszym kwartale 121. Łącznie w ramach sieci Play działa 13 296 obiektów mobilnych w całej Polsce – chwali się Play.

Dla porównania – miesiąc temu operator informował o 30 stacjach, które uruchomił w lutym, a styczeń zamknął najlepszym dotąd rezultatem za ten rok – 54 nowymi stacjami.

W marcu dużą część nowych masztów Play uruchomił w zachodniej części kraju. Wśród nich fioletowy operator wymienia te w Krotoszynie, Kępnie, Poznaniu czy Wrześni (woj. wielkopolskie), Polkowicach, Kamiennej Górze czy wsi Jerzmanowa (woj. dolnośląskie), a także w Zielonej Górze (woj. lubuskie).

W ostatnim miesiącu dogęściliśmy naszą sieć również m.in. w Gdańsku, Opolu, Bydgoszczy, Zabrzu czy Warszawie – podaje Play.

Warto przypomnieć, że pod koniec marca Play (równolegle z Orange i T-Mobile) uruchomił na Stadionie Narodowym w Warszawie najnowszą konfigurację stacji bazowych 5G w paśmie C w technologii aktywnego systemu antenowego (Active DAS), co zapewniło jeszcze lepszą jakość rozmów i transmisji danych.