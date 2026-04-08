Play ucieka konkurencji. Coraz lepszy zasięg, nowe stacje bazowe
Play nie marnuje czasu i rozbudowuje swoją sieć, włączając kolejne stacje bazowe. W pierwszym kwartale operator oddał ich do użytku ponad 120.
Chociaż wszyscy operatorzy rozbudowują swoje sieci, polepszając ich zasięg i pojemność, to jednak Play wyraźnie postawił na stawianie całkiem nowych obiektów, w czym już coraz bardziej zdystansował konkurencję. Co miesiąc włącza do sieci kilkadziesiąt nowych stacji.
Tylko w marcu oddaliśmy do użytku 37 stacji, a w całym pierwszym kwartale 121. Łącznie w ramach sieci Play działa 13 296 obiektów mobilnych w całej Polsce
Dla porównania – miesiąc temu operator informował o 30 stacjach, które uruchomił w lutym, a styczeń zamknął najlepszym dotąd rezultatem za ten rok – 54 nowymi stacjami.
W marcu dużą część nowych masztów Play uruchomił w zachodniej części kraju. Wśród nich fioletowy operator wymienia te w Krotoszynie, Kępnie, Poznaniu czy Wrześni (woj. wielkopolskie), Polkowicach, Kamiennej Górze czy wsi Jerzmanowa (woj. dolnośląskie), a także w Zielonej Górze (woj. lubuskie).
W ostatnim miesiącu dogęściliśmy naszą sieć również m.in. w Gdańsku, Opolu, Bydgoszczy, Zabrzu czy Warszawie
Warto przypomnieć, że pod koniec marca Play (równolegle z Orange i T-Mobile) uruchomił na Stadionie Narodowym w Warszawie najnowszą konfigurację stacji bazowych 5G w paśmie C w technologii aktywnego systemu antenowego (Active DAS), co zapewniło jeszcze lepszą jakość rozmów i transmisji danych.
Dzięki liczbie 13 296 stacji bazowych Play utrzymuje prowadzenie wśród polskich operatorów. Na podium znajdują się także Orange i T-Mobile – obydwie sieci zbliżają się do pułapu 13 tys. stacji bazowych (mają około 12 700 obiektów).