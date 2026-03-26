Koniec z brakiem zasięgu na Narodowym. Operatorzy odpalają potężne 5G
Play uruchamia na Stadionie Narodowym w Warszawie nową konfigurację stacji bazowych w technologii 5G, działających w paśmie C 3500 MHz. Operator zapewnia, że dzięki temu kibice zyskają lepszą jakość rozmów i transmisji danych.
Areny sportowe to miejsca, które stwarzają duże wyzwanie dla operatorów sieci komórkowych – podczas meczów czy koncertów w jednym miejscu zbierają się dziesiątki tysięcy użytkowników, którzy coraz częściej chcą być stale online, czatując w komunikatorach i wysyłając zdjęcia czy filmy. Duże zagęszczenie jednocześnie działających smartfonów mocno obciąża sieć i obniża jakość usług. Play ma na to odpowiedź.
Nowy system 5G na Stadionie Narodowym
Już dziś, 26 marca 2026 roku, w dniu spotkania piłkarskiego reprezentacji Polski z Albanią, Play wdraża na Stadionie Narodowym nową, zaawansowaną konfigurację stacji bazowej 5G działającej w paśmie 3500 MHz.
Operator wyjaśnia, że to związanie to oferuje pojemność porównywalną z działaniem kilku stacji bazowych na raz w jednym miejscu. Dzięki temu kibice na koronie stadionu będą mogli korzystać z usług mobilnych w lepszej jakości i pojemności – niezależnie od intensywności ruchu sieciowego podczas meczu.
Nowa infrastruktura powstała na bazie technologii aktywnego systemu antenowego (active DAS), która pozwala na zwiększenie zasięgu i przepustowości sieci w wymagających warunkach takich, jak na przykład duże obiekty sportowe, biurowce czy tunele. Active DAS to w praktyce system rozproszonych anten rozmieszczonych w różnych częściach obiektu, współpracujących z jedną stacją bazową. Zastosowanie systemu DAS pozwala wirtualnie podzielić stadion na kilkadziesiąt niezależnych mikrosektorów. Dzięki precyzyjnemu celowaniu i separacji sygnału z wielu anten rozmieszczonych na koronie czy dachu, telefony kibiców nie zakłócają się nawzajem, a sumaryczna przepustowość sieci rośnie wielokrotnie. Rozwiązanie pomaga utrzymać wysoką jakość usług nawet wtedy, gdy z internetu mobilnego korzystają jednocześnie dziesiątki tysięcy osób.
Operator zapowiada, że jest to pierwszy etap rekonfiguracji infrastruktury na Stadionie Narodowym. Już w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie dodatkowej pojemności na płycie stadionu, tak aby podczas przyszłych imprez masowych, zwłaszcza koncertów, podczas których publiczność gromadzi się masowo na płycie boiska zapewnić płynny i komfortowy dostęp do wysokiej jakości usług mobilnych.
Orange też wzmacniania
Również Orange obiecuje wzmocniony zasięg 5G na Stadionie Narodowym.
Podczas dzisiejszego meczu Polska - Albania na Stadionie Narodowym w Warszawie zadebiutujemy z nową, specjalną instalacją dla sieci #5G w paśmie C. Dzięki temu dużo łatwiej będziecie mogli dzielić się emocjami i wysyłać filmiki. Miejmy nadzieję, że z bramkami naszych piłkarzy -
Rzecznik pomarańczowej sieci wyjaśnił przy tym, że instalacja stadionowa jest wspólna, a każdy operator dokłada własne aktywne urządzenie.
5G na stadionie Legii
Warto przypomnieć, że niedawno nowym wdrożeniem 5G chwaliła się stołeczna Legia. Na jej stadionie przy ul. Łazienkowskiej została uruchomiona pełna infrastruktura 5G obejmująca trybuny, strefy VIP oraz przestrzenie wokół stadionu. O zasięg dba kilkadziesiąt anten na 12 precyzyjnie zaplanowanych sektorach. Nowe rozwiązanie zapewnia obsługę pasm 700-3800 MHz (pełne pokrycie dla 3G, 4G i 5G), dając równoczesny dostęp do sieci wszystkich czterech głównych polskich operatorów komórkowych – Orange, T-Mobile, Play i Plus. Ma to zapewniać średnią prędkość w dniu meczowym 150 Mbps podczas pobierania i 80 Mbps – wysyłanie.