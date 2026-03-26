Koniec z brakiem zasięgu na Narodowym. Operatorzy odpalają potężne 5G

Areny sportowe to miejsca, które stwarzają duże wyzwanie dla operatorów sieci komórkowych – podczas meczów czy koncertów w jednym miejscu zbierają się dziesiątki tysięcy użytkowników, którzy coraz częściej chcą być stale online, czatując w komunikatorach i wysyłając zdjęcia czy filmy. Duże zagęszczenie jednocześnie działających smartfonów mocno obciąża sieć i obniża jakość usług. Play ma na to odpowiedź.

Nowy system 5G na Stadionie Narodowym

Już dziś, 26 marca 2026 roku, w dniu spotkania piłkarskiego reprezentacji Polski z Albanią, Play wdraża na Stadionie Narodowym nową, zaawansowaną konfigurację stacji bazowej 5G działającej w paśmie 3500 MHz.

Operator wyjaśnia, że to związanie to oferuje pojemność porównywalną z działaniem kilku stacji bazowych na raz w jednym miejscu. Dzięki temu kibice na koronie stadionu będą mogli korzystać z usług mobilnych w lepszej jakości i pojemności – niezależnie od intensywności ruchu sieciowego podczas meczu.

Nowa infrastruktura powstała na bazie technologii aktywnego systemu antenowego (active DAS), która pozwala na zwiększenie zasięgu i przepustowości sieci w wymagających warunkach takich, jak na przykład duże obiekty sportowe, biurowce czy tunele. Active DAS to w praktyce system rozproszonych anten rozmieszczonych w różnych częściach obiektu, współpracujących z jedną stacją bazową. Zastosowanie systemu DAS pozwala wirtualnie podzielić stadion na kilkadziesiąt niezależnych mikrosektorów. Dzięki precyzyjnemu celowaniu i separacji sygnału z wielu anten rozmieszczonych na koronie czy dachu, telefony kibiców nie zakłócają się nawzajem, a sumaryczna przepustowość sieci rośnie wielokrotnie. Rozwiązanie pomaga utrzymać wysoką jakość usług nawet wtedy, gdy z internetu mobilnego korzystają jednocześnie dziesiątki tysięcy osób.

Operator zapowiada, że jest to pierwszy etap rekonfiguracji infrastruktury na Stadionie Narodowym. Już w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie dodatkowej pojemności na płycie stadionu, tak aby podczas przyszłych imprez masowych, zwłaszcza koncertów, podczas których publiczność gromadzi się masowo na płycie boiska zapewnić płynny i komfortowy dostęp do wysokiej jakości usług mobilnych.

Orange też wzmacniania

Również Orange obiecuje wzmocniony zasięg 5G na Stadionie Narodowym.

Podczas dzisiejszego meczu Polska - Albania na Stadionie Narodowym w Warszawie zadebiutujemy z nową, specjalną instalacją dla sieci #5G w paśmie C. Dzięki temu dużo łatwiej będziecie mogli dzielić się emocjami i wysyłać filmiki. Miejmy nadzieję, że z bramkami naszych piłkarzy - poinformował Wojtek Jabczyński, rzecznik Orange.

Rzecznik pomarańczowej sieci wyjaśnił przy tym, że instalacja stadionowa jest wspólna, a każdy operator dokłada własne aktywne urządzenie.

