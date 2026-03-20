Szybki Internet na stadionie. Legia Warszawa uruchomiła sieć 5G

Pełny zasięg dla każdego operatora

Legia Warszawa wdrożyła na swoim obiekcie zaawansowaną sieć 5G. Jest to pierwsza kompletna instalacja tego typu na polskim stadionie. System obejmuje swoim zasięgiem trybuny, strefy VIP oraz tereny przyległe do areny. Całość działa w modelu multi-operator.

Oznacza to, że zbudowana infrastruktura zachowuje pełną neutralność technologiczną. Obsługuje ona jednocześnie klientów czterech głównych polskich sieci komórkowych: Orange, T-Mobile, Play i Plus. Dzięki temu poszczególni operatorzy nie muszą stawiać własnych instalacji na terenie obiektu. Wszyscy abonenci na stadionie otrzymują ten sam poziom jakości połączenia.

Prace projektowe oraz realizacja całej inwestycji trwały ponad półtora roku. Za budowę sieci odpowiadała firma Remer należąca do grupy Cellnex. Jest to operator infrastruktury obsługujący podobne systemy w dziesięciu krajach Europy. Na terenie warszawskiego stadionu zamontowano kilkadziesiąt anten. Podzielono je precyzyjnie na 12 sektorów. Obejmują one między innymi strefy gastronomiczne, przestrzenie biurowe oraz garaże.

Do budowy przesyłu wykorzystano ponad pięć kilometrów kabli koncentrycznych. Zastosowano również półtora kilometra światłowodów. Instalacja skutecznie obsługuje pasma częstotliwości od 700 MHz do 3800 MHz. Zapewnia to pełne funkcjonowanie technologii 3G, 4G oraz 5G.

Szybkość sieci i europejskie standardy

Infrastruktura telekomunikacyjna przeszła już testy podczas dnia meczowego. Średnia prędkość pobierania danych na stadionie wyniosła wtedy 150 Mb/s. W przypadku wysyłania plików osiągnięto wynik rzędu 80 Mb/s. Porównywalne parametry posiadają sieci działające na obiektach Manchesteru City, Celty Vigo oraz Atletico Madryt. Zrealizowanie tego projektu oznacza, że stadion Legii dołączył do grona najlepiej skomunikowanych aren sportowych w Europie.

Ten projekt to efekt pracy wielu ludzi i współpracy z partnerami. Z adidas od lat budujemy naszą tożsamość i ofertę dla kibiców – ten FanStore to kolejny krok w tej wspólnej drodze. Skupiliśmy się na konkretnych rozwiązaniach – tak, żeby stadion był bardziej wygodny, a korzystanie z oferty klubu prostsze. Chcemy konsekwentnie podnosić standard wokół boiska. powiedział Marcin Herra, prezes zarządzający Legii Warszawa

Uruchomienie nowej łączności to zaledwie element szerszej modernizacji obiektu. Klub otworzył mocno przebudowany sklep stacjonarny FanStore przy współpracy z marką Adidas. Jego całkowita powierzchnia sprzedażowa wzrosła o 150 metrów kwadratowych. Powstała tam dedykowana strefa dla graczy, miejsce do spotkań oraz zmodernizowane przymierzalnie.

Zadbano również o udogodnienia architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami. Równocześnie uruchomiony został nowy sklep internetowy. Obsługę płatności we wszystkich kanałach klubu przejęła firma Adyen. Jest to globalny dostawca infrastruktury płatniczej. Obsługuje on platformę Spotify, drużynę Paris Saint-Germain oraz zespół McLaren Formula 1.

Nowoczesne usługi na nadchodzący sezon

Dzięki nawiązaniu współpracy z nowym partnerem technologicznym na stadionie pojawiły się nowoczesne terminale płatnicze. Zainstalowano je we wszystkich kioskach gastronomicznych i w sklepie stacjonarnym. Klub połączył dane ze sprzedaży fizycznej i internetowej w jeden centralny ekosystem. Działania te stanowią podstawę strategii unified commerce. Takie rozwiązanie umożliwia wdrażanie kolejnych usług cyfrowych dla osób odwiedzających mecze w Warszawie.