Chciał podpalić dom szefa OpenAI. Zainterweniowała policja

Opór wobec OpenAI przybrał niebezpieczną formę

Policja zatrzymała sprawcę, który miał rzucić koktajlem Mołotowa w stronę posiadłości Sama Altmana - szefa firmy OpenAI. Do zdarzenia doszło w piątek nad ranem (czasu lokalnego), 10 kwietnia 2026 r. 20-letni sprawca został zatrzymany niecałą godzinę po incydencie, kiedy to przebywał w pobliżu kwatery głównej firmy OpenAI gdzie groził, że spali ich budynek.

Atak materiałem zapalnym okazał się niegroźny, trafił jedynie w bramę i po wygaśnięciu nie spowodował większych szkód materialnych ani nikt nie doznał obrażeń.

Śledztwo w tej sprawie nadal trwa, a 20-latkowi postawiono zarzuty.

W oficjalnym oświadczeniu wydanym przez Departament Policji San Francisco nie ma wzmianki o Altmanie ani firmie OpenAI. Jednak magazyn WIRED uzyskał wypowiedź od rzeczniczki OpenAI, która odniosła się do tego wydarzenia i potwierdziła sytuację, ale zaznaczyła, że "szczęśliwie nikomu nie stała się krzywda".