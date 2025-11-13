Back Friday 2025. Zbieramy najlepsze promocje

Black Friday 2025 - promocje polecane przez Telepolis

Poniższe zestawienie promocji nie jest zamówionym artykułem sponsorowanym — przeglądamy oferty i zbieramy te, które naszym zdaniem są najciekawsze. Jeśli upolowaliście coś ciekawego, koniecznie dajcie znać w komentarzu — uzupełnimy listę. Artykuł będzie stale aktualizowany, aż do samego Czarnego Piątku, czyli do piątku 28 listopada włącznie.

MOVA - smart-akcesoria do pielęgnacji zwierząt o nawet 33% taniej

Do 30 listopada trwa Black Friday marki MOVA, oferujący zniżki na inteligentne gadżety dla zwierząt. W promocji m.in. odkurzacz do pielęgnacji sierści G1 Pro, innowacyjny plecak PB10 Pro z wentylacją i nawilżaniem, automatyczny dozownik karmy PF10 Pro oraz zaawansowane, wyjątkowo ciche poidełka WF10 Pro i WF20 Pro z filtracją. To idealna okazja, by zadbać o pupila.

Netia na Black Weeks z umową na zaledwie 9 miesięcy

Od 12 listopada do 9 stycznia 2026 roku dostępna jest nowa promocja Netii, która obejmuje szybki, stacjonarny dostęp do internetu na sieci Netii w budownictwie wielorodzinnym z pobieraniem do 2 Gb/s, dostępny z umową na zaledwie 9 miesięcy. P

Pierwszy miesiąc dostajemy dodatkowo bezpłatnie. Ceny internetu solo wynoszą od 55 zł za 300 Mb/s do 100 zł za 2 Gb/s. Po upływie 9 miesięcy umowa przechodzi na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Media Expert - Black Weeks, jakich jeszcze nie widzieliście

Media Expert nie czeka na Black Friday i rusza z promocjami Black Weeks, oferując zamieszanie w praktycznie wszystkich kategoriach. Wśród najciekawszych okazji wyróżnia się Smartwatch Garmin Instinct 2 – urządzenie dla wymagających sportowców z profilami aktywności, łącznością ANT+ i zgodności z ekosystemem Connect IQ.

Miłośnicy gotowania powinni zwrócić uwagę na Air fryer Tefal EY942AE0 z dwiema komorami i pojemnością 11 litrów, idealny do przygotowania zdrowego obiadu bez tłuszczu dla większej grupy osób. Do tego dochodzą sprzęty wspierające komfort domowy: Nawilżacz Philips HU5710/00 z technologią NanoCloud pracujący 37 godzin na jednym zabiegu oraz Oczyszczacz Sharp UA-HD40E-L z jonizatorem eliminującym bakterie i zapachy.

Dla aktywnych na świeżym powietrzu czeka Rower MTB Indiana X-Pulser z aluminiową ramą i przerzutkami Shimano. To tylko fragment dostępnych promocji – Media Expert przecenił produkty od smartfonów, przez telewizory, aż po akcesoria dla zwierząt.

AliExpress ze stacjonarnym sklepem w Warszawie

Chińska platforma sprzedażowa AliExpress znana jest z dużej aktywności przy okazji Black Friday, ale tegorocznej akcji nikt się nie spodziewał. Nie trzeba klikać, wystarczy podejść pod Pałac Kultury lub pojechać do Promenady. Na miejscu w ramach Smart Living Pop-Up Store można skorzystać z ciekawych promocji, głównie na urządzenia inteligentnego domu marek Ilife czy Tineco.

Engwe - kultowe rowery elektryczne nawet o 1290 zł taniej, a do tego loteria

Jesień to najlepszy moment na zakup rowerów elektrycznych. Od wiosny, gdy popyt jest największy, ceny zwykle szybują w górę. Engwe to jeden z liderów rynku, znany przede wszystkim z olbrzymiej oferty tzw. Fat Bike'ów, którymi można z powodzeniem jeździć o każdej porze roku. Ale na tym oferta firmy nie kończy się, dość wspomnieć o karbonowym Engwe MapFour N1 PRO, którego testowaliśmy w minione wakacje, gdzie nie zabrakło nawet własnej karty SIM i stałego monitoringu GPS.

Na zdjęciu Engwe N1 Pro i Engine Pro 2.0

W ramach Black Weeks Engwe oferuje klientom z Polski rabaty do 1290 zł i możliwość wzięcia udziału w loterii, w której można dostać drugi rower gratis (5 sztuk do rozdania). Szczególnie ciekawie prezentuje się kompaktowy, składany Engwe P20 w cenie 4709 zł (rabat 850 zł), który wejdzie do windy bez pionowania, a gdyby trzeba było go wnosić po schodach, mile zaskoczy masą zaledwie 18,5 kg.

Black Weeks w Plusie - rabaty sięgające 700 zł

Plus startuje z promocją Black Weeks, obniżając ceny smartfonów, smartwatchy i tabletów nawet o 700 zł. W ofercie m.in. Samsung Galaxy S25 FE za 2899 zł (taniej o 300 zł), Motorola edge 60 za 1499 zł (-500 zł), Oppo Reno13 Pro 5G za 2499 zł (-500 zł), Realme GT 7 za 2799 zł (-700 zł), Samsung Galaxy Tab S10 FE za 2499 zł (-300 zł) oraz Huawei Watch GT 5 Elite LTE za 2399 zł (-200 zł).

Urządzenia dostępne w wygodnych ratach – oferta do wyczerpania zapasów w sklepie internetowym operatora.