T-Mobile: 900 tys. nowych klientów mobilnych, 328 stacji 5G 700 MHz

W podsumowaniu trzeciego kwartału 2025 roku T-Mobile Polska wymienia swoje najważniejsze osiągnięcia, m.in.:

Wzrost przychodów z usług o 4,5% , co pomogło zwiększyć całkowite przychody do poziomu 1,86 miliarda PLN . Osiągnął też solidny wzrost EBITDA AL o 8,3% (r/r).

Powiększenie bazy klientów usług mobilnych o 900 tysięcy (r/r) oraz klientów internetu szerokopasmowego o 133 tysiące (r/r).

Nowa, prosta oferta dla klientów indywidualnych, która przełożyła się na wzrost bazy klientów zarówno mobilnych, jak i stacjonarnych, a także liczbę nowych umów konwergentnych.

Znaczące zainteresowanie klientów usługami cyberbezpieczeństwa oraz data center, a także ciągle rosnącą popularność odświeżonej oferty Magenta BIZNES.

Budowa 5G w częstotliwości 700 MHz oraz zwiększenie pojemności warstwy LTE. Zasięg sieci 5G Bardziej w paśmie C przekroczył połowę populacji kraju.

Na koniec trzeciego kwartału baza klientów mobilnych T-Mobile Polska wzrosła rok do roku o ponad 900 tys. i wyniosła 13,6 miliona. Z tego 7,54 mln przypada na abonament, a 6,1 mln na pre-paid. W tym samym czasie liczba klientów stacjonarnego internetu wzrosła o imponujące 41% (r/r), sięgając 457 tysięcy.

W poprzednim kwartale T-Mobile wprowadził nową ofertę z tylko jednym wariantem cenowym oraz pełne portfolio usług dla domu, w tym internetu szerokopasmowego. Zdaniem operatora przełożyło się to na konsekwentny wzrost podpisanych umów konwergentnych również w trzecim kwartale.

Stale rosnąca baza klientów mobilnych, zwiększająca się popularność umów konwergentnych, a więc i wzrost przychodów z kontraktu w połączeniu ze skutecznym pozyskiwaniem klientów biznesowych pozwoliło T-Mobile na zwiększenie przychodów z usług o 4,5% (r/r) i przychodów ogółem do kwoty 1,86 miliarda PLN. W tym czasie zysk EBITDA AL wzrósł aż o 8,3% (r/r), by na koniec kwartału wynieść 535 miliona PLN.

Rozbudowa sieci 5G

W ciągu trzeciego kwartału T-Mobile kontynuował rozbudowę 5G i uruchomił sygnał 5G Bardziej w paśmie C na 214 stacjach bazowych w całym kraju, docierając dzięki łącznie 4448 stacjom do ponad połowy populacji kraju. W tym czasie uruchomił także 5G w zasięgowym paśmie 700 MHz, pozyskanym w aukcji częstotliwości na początku roku, na 328 stacjach. T-Mobile przekonuje, że w połączeniu z przeznaczeniem drugiego z pozyskanych zasobów – 800 MHz – na zwiększenie pojemności sieci LTE, zaowocowało to podniesieniem jakości sieci nie tylko na terenach zurbanizowanych, ale także poza dużymi miejscowościami. Równocześnie T-Mobile rozbudował swoją sieć światłowodową o ponad 900 kilometrów do przeszło 36 tysięcy kilometrów.

Poza inwestycjami w jakość sieci, trzeci kwartał upłynął pod znakiem rozwoju w innym kluczowym obszarze: AI. W tym czasie T-Mobile oddał w ręce swoich konsultantów dwa narzędzia ułatwiające obsługę klienta: bota ZapytAI, który upraszcza im dostęp do informacji o procesach obsługowych i usługach T-Mobile, a także narzędzie ułatwiające redagowanie korespondencji w sprawie rozwiązanych zgłoszeń technicznych.

W trzecim kwartale T-Mobile wprowadził na rynek nowe urządzenia własnej marki – T Phone 3 i T Tablet 2 – wyposażone w funkcje sztucznej inteligencji oparte na rozwiązaniu Perplexity Assistant. Dodatkowo, dzięki integracji z aplikacją Mój T-Mobile, użytkownicy zyskali dostęp do wybranych narzędzi AI.

Magenta Moments bije rekordy

Program Magenta Moments w trzecim kwartale przekroczył próg 1,8 miliona użytkowników. W trwającej od czerwca Mega Loterii klienci rywalizowali o ponad 80 tysięcy nagród o łącznej wartości blisko 2 milionów złotych, przeprowadzając rekordowe 4,2 miliona transakcji. Równolegle, ponad 110 tysięcy transakcji wygenerowały wprowadzone oferty 1+1 – nowa kategoria w Magenta Moments, dzięki której klienci T-Mobile mogą burzyć bariery z najbliższymi i przyjaciółmi, korzystając z promocji w restauracjach, wydarzeniach kulturalnych i aktywnościach rekreacyjnych.

T-Mobile poprzez program Magenta Moments po raz pierwszy wspierał również działania społeczne – w ramach akcji charytatywnej zorganizowanej wspólnie z Fundacją TV Puls „Pod Dębem”, użytkownicy programu przekazali w ciągu zaledwie 11 dni aż 2 miliony serc, co przełożyło się na realne wsparcie finansowe w wysokości 50 tysięcy złotych dla podopiecznych Fundacji.