Sprzęt

Potężnego laptopa z 32 GB RAM kupisz dziś 1240 zł taniej

To sprzęt, który aż chce się mieć zawsze przy sobie. Chociaż niekoniecznie trafi on do serc graczy.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:46
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Potężnego laptopa z 32 GB RAM kupisz dziś 1240 zł taniej

Potężnego, ale nie gamingowego. Mowa tu o Lenovo ThinkPad T14s Gen 4, czyli laptopie biznesowym, który idealnie sprawdzi się także w przypadku studentów i wszystkich tych, którzy często są w drodze, a wymagają przy tym naprawdę sensownego zapasu mocy. 

Dalsza część tekstu pod wideo
Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 Mały, lekki i potężny

Lenovo ThinkPad T14s Gen 4

Potężnego laptopa z 32 GB RAM kupisz dziś 1240 zł taniej

Zacznijmy od ekranu. Jest to 14-calowa, matowa matryca 1920 × 1200 pikseli ze 100% pokryciem palety sRGB. Sercem urządzenia jest natomiast wydajny, ośmiordzeniowy układ AMD Ryzen 7 7840U, którego wspiera 32 GB RAM LPDDR5x 6400 MHz. Na dane przeznaczono natomiast 1 TB NVMe.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop LENOVO LOQ 15IRX10 15.6" IPS 144Hz i5-13450HX 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4
Laptop LENOVO LOQ 15IRX10 15.6" IPS 144Hz i5-13450HX 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4
0 zł
4684.82 zł - najniższa cena
Kup teraz 4684.82 zł
Laptop LENOVO V15 G4 AMN 15.6" R5-7520U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
Laptop LENOVO V15 G4 AMN 15.6" R5-7520U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
0 zł
2699 zł - najniższa cena
Kup teraz 2699 zł
Laptop LENOVO IdeaPad Slim 5 16ARP10 16" IPS R7-7735HS 32GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop LENOVO IdeaPad Slim 5 16ARP10 16" IPS R7-7735HS 32GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
3399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3399.99 zł
Advertisement

Jak już wspominałem, nie jest to sprzęt dla graczy. W środku znajdziemy jedynie zintegrowaną grafikę AMD Radeon 780M. I owszem, to układ zbliżony do tych z Ryzenów Z, które są dedykowane do przenośnych konsol. Teoretycznie wiec da się na tym w coś pograć, nawet w najnowsze tytuły, jednak na minimalnych nastawach i obniżonej rozdzielczości. Nie pomaga też fakt, że RAM jest w jednej kości, a APU od AMD do rozwinięcia skrzydeł wymaga dual channel. 

Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 Mały, lekki i potężny

Bądźmy jednak szczerzy: laptop ten dość szybko obniżyłby zegary podczas wymagającej rozgrywki, ponieważ jest to prawdziwy mikrus o wymiarach 317 × 16 × 226 mm i wadze 1,26 kg. To po prostu fenomenalny laptop biurowy, z mocną, 57-watową baterią, który zabierzemy ze sobą wszędzie i jako taki sprzęt powinien on być rozpatrywany. A to wszystko za jedyne 7559 zł, czyli aż 1240 zł taniej, niż poza promocją. 

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
lenovo laptopy Lenovo ThinkPad T14s Gen 4
Zródła zdjęć: Lenovo, Lech Okoń / Telepolis