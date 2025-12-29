Potężnego laptopa z 32 GB RAM kupisz dziś 1240 zł taniej

Potężnego, ale nie gamingowego. Mowa tu o Lenovo ThinkPad T14s Gen 4, czyli laptopie biznesowym, który idealnie sprawdzi się także w przypadku studentów i wszystkich tych, którzy często są w drodze, a wymagają przy tym naprawdę sensownego zapasu mocy.

Lenovo ThinkPad T14s Gen 4

Zacznijmy od ekranu. Jest to 14-calowa, matowa matryca 1920 × 1200 pikseli ze 100% pokryciem palety sRGB. Sercem urządzenia jest natomiast wydajny, ośmiordzeniowy układ AMD Ryzen 7 7840U, którego wspiera 32 GB RAM LPDDR5x 6400 MHz. Na dane przeznaczono natomiast 1 TB NVMe.

Jak już wspominałem, nie jest to sprzęt dla graczy. W środku znajdziemy jedynie zintegrowaną grafikę AMD Radeon 780M. I owszem, to układ zbliżony do tych z Ryzenów Z, które są dedykowane do przenośnych konsol. Teoretycznie wiec da się na tym w coś pograć, nawet w najnowsze tytuły, jednak na minimalnych nastawach i obniżonej rozdzielczości. Nie pomaga też fakt, że RAM jest w jednej kości, a APU od AMD do rozwinięcia skrzydeł wymaga dual channel.

Bądźmy jednak szczerzy: laptop ten dość szybko obniżyłby zegary podczas wymagającej rozgrywki, ponieważ jest to prawdziwy mikrus o wymiarach 317 × 16 × 226 mm i wadze 1,26 kg. To po prostu fenomenalny laptop biurowy, z mocną, 57-watową baterią, który zabierzemy ze sobą wszędzie i jako taki sprzęt powinien on być rozpatrywany. A to wszystko za jedyne 7559 zł, czyli aż 1240 zł taniej, niż poza promocją.