Potężnego laptopa z 32 GB RAM kupisz dziś 1240 zł taniej
To sprzęt, który aż chce się mieć zawsze przy sobie. Chociaż niekoniecznie trafi on do serc graczy.
Potężnego, ale nie gamingowego. Mowa tu o Lenovo ThinkPad T14s Gen 4, czyli laptopie biznesowym, który idealnie sprawdzi się także w przypadku studentów i wszystkich tych, którzy często są w drodze, a wymagają przy tym naprawdę sensownego zapasu mocy.
Lenovo ThinkPad T14s Gen 4
Zacznijmy od ekranu. Jest to 14-calowa, matowa matryca 1920 × 1200 pikseli ze 100% pokryciem palety sRGB. Sercem urządzenia jest natomiast wydajny, ośmiordzeniowy układ AMD Ryzen 7 7840U, którego wspiera 32 GB RAM LPDDR5x 6400 MHz. Na dane przeznaczono natomiast 1 TB NVMe.
Jak już wspominałem, nie jest to sprzęt dla graczy. W środku znajdziemy jedynie zintegrowaną grafikę AMD Radeon 780M. I owszem, to układ zbliżony do tych z Ryzenów Z, które są dedykowane do przenośnych konsol. Teoretycznie wiec da się na tym w coś pograć, nawet w najnowsze tytuły, jednak na minimalnych nastawach i obniżonej rozdzielczości. Nie pomaga też fakt, że RAM jest w jednej kości, a APU od AMD do rozwinięcia skrzydeł wymaga dual channel.
Bądźmy jednak szczerzy: laptop ten dość szybko obniżyłby zegary podczas wymagającej rozgrywki, ponieważ jest to prawdziwy mikrus o wymiarach 317 × 16 × 226 mm i wadze 1,26 kg. To po prostu fenomenalny laptop biurowy, z mocną, 57-watową baterią, który zabierzemy ze sobą wszędzie i jako taki sprzęt powinien on być rozpatrywany. A to wszystko za jedyne 7559 zł, czyli aż 1240 zł taniej, niż poza promocją.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.