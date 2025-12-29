Dłubanie w nosie ma zaskakujący związek z chorobą Alzheimera

Chodzi o to, że dłubanie w nosie powoduje uszkodzenie tkanek wewnętrznych. Wtedy krytyczne gatunki bakterii mają łatwiejszą drogę do mózgu, który reaguje na ich obecność w sposób przypominający objawy Alzheimera. Ale istnieje co do tych wyników wiele zastrzeżeń, chociażby z tego powodu, że badania wspierające tę tezę przeprowadzano do tej pory na myszach, a nie na ludziach.

Przegląd z 2024 roku rozwinął hipotezę, że dłubanie w nosie może mieć wpływ na zwiększenie ryzyko zachorowania na Alzheimera, ujawnił też więcej informacji odnośnie tego, jak miałby przebiegać cały ten proces.

O co chodziło w badaniu?

Naukowcy z Griffith University w Australii przeprowadzili testy z bakterią Chlamydia pneumoniae, która może zakażać ludzi i wywoływać zapalenie płuc. Bakterię odkryto również w większości mózgów ludzkich dotkniętych późną demencją. Wykazano, że u myszy bakterie mogą przemieszczać się wzdłuż nerwu węchowego - łączącego jamę nosową z mózgiem. Spowodowało to, że w mózgach myszy gromadziło się więcej białka beta-amyloidu, uwalnianego w odpowiedzi na zakażenia. Duże stężenia tego samego białka stwierdza się też u osób chorujących na Alzheimera.

Naukowcy byli zaskoczeni szybkością z jaką bakteria zasiedlała ośrodkowy układ nerwowy myszy - infekcja następowała w ciągu 24-72 godzin. Jedno jest pewne - bakterie i wirusy postrzegają nos jako szybką drogę do mózgu.

I choć nie ma całkowitej pewności, że efekty będą takie same u ludzi, ważne jest jednak aby śledzić obiecujące tropy w walce o zrozumienie tej powszechnej choroby.

Wiemy, że te same bakterie występują u ludzi, ale nie odkryliśmy, jak się tam dostają. Jeśli uszkodzisz wyściółkę nosa, możesz zwiększyć ilość bakterii, które dostaną się do mózgu. tłumaczy St John z Griffith University.