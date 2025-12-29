Galaxy Z TriFold kontra Zack Nelson. Sprawdź, kto wygrał
Najnowszy, potrójnie składany smartfon Samsunga przeszedł ekstremalny test wytrzymałości. Zack Nelson z kanału JerryRigEverything sprawdził, ile potrafi znieść ta innowacyjna konstrukcja.
TriFold na torturach u Zacka
Samsung Galaxy Z TriFold to prawdziwy pokaz siły koreańskiego giganta. Urządzenie niedawno zadebiutowało na wybranych rynkach i od razu wzbudziło ogromne emocje. Niestety, pierwsze poważne testy pokazują, że skomplikowana budowa ma swoją ciemną stronę.
Plastikowy ekran rysuje się od paznokcia
Zewnętrzny ekran chroni szkło Gorilla Glass Ceramic 2. Tutaj obyło się bez niespodzianek, bo rysy pojawiają się na standardowym, szóstym poziomie w skali Mohsa. Problemy zaczynają się jednak po rozłożeniu urządzenia.
Wewnętrzny, wielki wyświetlacz wykonano z miękkiego tworzywa, podobnie jak w innych koreańskich Foldach. Zack Nelson udowodnił, że można go uszkodzić nawet mocniejszym dociśnięciem paznokcia. Klucze czy monety w kieszeni mogą szybko zamienić ten drogi sprzęt w pamiątkę pełną głębokich bruzd.
Kurz i ogień to zabójcze połączenie
Podczas testu z zapalniczką matryca OLED poddała się błyskawicznie. Wewnętrzny ekran wytrzymał zaledwie 10 sekund kontaktu z płomieniem. Po tym czasie piksele wypaliły się na stałe i nie odzyskały sprawności.
Jeszcze gorzej wypadł test czystości. Gdy na urządzenie wysypano garść piachu, zawiasy zaczęły wydawać niepokojące odgłosy. Chrupanie i trzeszczenie sugeruje, że mechanizm nie jest idealnie uszczelniony. Pył zbierał się też w miejscach, gdzie producent ukrył magnesy.
Finał, którego Samsung wolałby nie widzieć
Najważniejszym punktem programu był test wyginania. O ile klasyczny Galaxy Z Fold7 radzi sobie z tym wyzwaniem całkiem dobrze, o tyle model Galaxy Z TriFold poległ całkowicie. Telefon wygiął się i odkształcił już przy pierwszej próbie.
Przy mocniejszym nacisku w drugą stronę rozległ się głośny trzask. Ekran natychmiast zgasł i przestał działać. Słabym punktem okazały się linie antenowe na aluminiowej ramce. To właśnie tam konstrukcja poddała się najszybciej. Mimo zaawansowanych zawiasów, obudowa okazała się po prostu zbyt cienka, by wytrzymać taką siłę.