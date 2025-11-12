Wiadomości

T-Mobile stawia na 5G Bardziej. Są nowe stacje bazowe z pasmem C

T-Mobile kontynuuje rozbudowę swojej sieci 5G Bardziej. Operator pochwalił się nowymi lokalizacjami na mapie zasięgu.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:44
0
Nowe stacje z 5G Bardziej w paśmie C

Magentowy operator nie zwalnia tempa, jeśli chodzi o rozwój 5G Bardziej. Tak T-Mobile nazywa swoje "prawdziwe" 5G, działające w kluczowym paśmie C. Firma właśnie poinformowała o uruchomieniu nadajników w 15 kolejnych lokalizacjach.

Najważniejszą wiadomością jest pojawienie się szybkiej sieci w zupełnie nowym mieście. Jak podaje T-Mobile, sygnał 5G Bardziej dotarł właśnie do Chrzanowa. Mieszkańcy mogą już korzystać z pełni możliwości, jakie daje zakres 3700-3800 MHz.

Gęściej w 14 miastach

To jednak nie koniec prac. Operator skupił się też mocno na "zagęszczeniu" i wzmocnieniu sygnału tam, gdzie był on już dostępny. Lista lokalizacji, w których poprawiono zasięg, jest naprawdę długa.

T-Mobile wymienia 14 miejscowości. Są to: Augustów, Częstkowo, Grójec, Głogów, Kędzierzyn-Koźle oraz Murowana Goślina. Na liście znajdziemy też Nowy Sącz, Nowy Tomyśl, Pszczynę, Płock, Skawinę, Suchą Beskidzką, Święciechowę i Żary.

Rośnie liczba stacji i pokrycie

Przy okazji T-Mobile zaktualizował ogólne statystyki swojej sieci. Operator ma już łącznie 4462 stacje bazowe obsługujące 5G Bardziej w paśmie C. Od dłuższego już czasu Magentowi chwalą się, że ich superszybki Internet mobilny dociera do ponad połowy populacji Polski. Aktualna mapa zasięgu 5G Bardziej poniżej.

Zobacz: T Phone 3 ma asa w rękawie. Tego nie znajdziesz u konkurencji (test)
Zobacz: Tablet, który udaje papier i Perplexity Pro w cenie. T-Mobile zrobił to dobrze (test)

telepolis
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile