Play pokonał T-Mobile. Oto ranking Speedtest.pl za październik
Poznaliśmy rankingi szybkości Internetu za październik 2025 roku. Według danych serwisu SpeedTest.pl, na pierwszym miejscu czterech zestawień znalazło się trzech operatorów: T-Mobile, Play i Orange.
Październikowy ranking serwisu SpeedTest.pl powstał na podstawie 4 milionów pomiarów.
Szybkość Internetu domowego
Mała sensacja w kategorii Internet domowy. Wygrywający w ostatnich miesiącach T-Mobile musiał ustąpić miejsca szybszemu, którym okazał się Play. Fioletowi mieli średnią prędkość pobierania danych na poziomie 298,7 Mb/s. Jak zwykle, wysyłanie danych było najszybsze w sieci Inea (250,1 Mb/s). Tam też był najlepszy PING (9 ms).
|
Pozycja
|
Nazwa dostawcy
|
Pobieranie
[Mb/s]
|
Wysyłanie
[Mb/s]
|
PING
[ms]
|
Testy
|1
|Play Stacjonarny
|298,7
|63,9
|14
|303 tys.
|2
|T-Mobile Stacjonarny
|287,9
|124,9
|13
|84 tys.
|3
|Orange
|272,7
|105,4
|13
|430 tys.
|4
|Inea
|262,3
|250,1
|9
|76 tys.
|5
|Netia
|258,1
|123,1
|15
|126 tys.
|6
|Plus Stacjonarny
|251,6
|113,0
|13
|83 tys.
|7
|Vectra
|251,6
|55,2
|14
|149 tys.
|8
|Toya
|234,2
|76,3
|10
|36 tys.
|9
|Multimedia
|214,7
|43,6
|17
|48 tys.
|10
|Starlink
|178,5
|32,5
|26
|28 tys.
|11
|T-Mobile
|84,9
|23,3
|26
|210 tys.
|12
|Play Mobile
|70,8
|25,0
|29
|203 tys.
|13
|Orange Mobile
|67,7
|17,2
|28
|162 tys.
|14
|Plus
|39,7
|13,3
|37
|157 tys.
|Dostawcy razem
|191,8
|77,5
|17
Szybkość Internetu światłowodowego FTTH
A jak wygląda ranking, jeśli weźmiemy pod uwagę tylko światłowód doprowadzony bezpośrednio do mieszkania (FTTH)? To kategoria w której Orange nie dał szans konkurencji, osiągając średnią szybkość pobierania danych na poziomie 343,5 Mb/s. Pomarańczowi jako jedyni osiągnęli wynik powyżej 300 Mb/s. Wysyłanie danych było najszybsze w sieci Inea (281,5 Mb/s), a najniższy PING miała Toya (6 ms).
|
Pozycja
|
Nazwa dostawcy
|
Pobieranie
[Mb/s]
|
Wysyłanie
[Mb/s]
|
PING
[ms]
|
Testy
|1
|Orange
|343,5
|129,1
|8
|310 tys.
|2
|Play Światłowód
|297,1
|111,4
|14
|99 tys.
|3
|T-Mobile Stacjonarny
|287,9
|124,9
|13
|84 tys.
|4
|Inea
|287,9
|281,5
|8
|60 tys.
|5
|Netia
|281,4
|134,9
|13
|116 tys.
|6
|Plus Światłowód
|252,2
|113,3
|13
|83 tys.
|7
|Toya
|233,4
|107,7
|6
|14 tys.
|Dostawcy razem
|299,5
|135,1
|11
Szybkość Internetu mobilnego
Czas na Internet mobilny. W tej kategorii wygrał T-Mobile ze średnią szybkością pobierania danych na poziomie 127,9 Mb/s. Magentowi zwyciężyli również pod względem wysyłania danych (18,3 Mb/s) oraz wielkości PINGa (23 ms).
|
Pozycja
|
Nazwa dostawcy
|
Pobieranie
[Mb/s]
|
Wysyłanie
[Mb/s]
|
PING
[ms]
|
Testy
|1
|T-Mobile
|127,9
|18,3
|23
|61 tys.
|2
|Orange Mobile
|107,6
|17,2
|25
|76 tys.
|3
|Play Mobile
|88,8
|17,7
|27
|95 tys.
|4
|Plus
|52,8
|11,6
|34
|54 tys.
|Dostawcy razem
|95,4
|16,5
|27
Szybkość Internetu 5G
W T-Mobile najszybsze pobieranie danych było również przy użyciu technologii 5G. Magentowi wykręcili tym razem średnio 316,0 Mb/s. W wysyłaniu danych najlepszy był Orange (33,4 Mb/s), a najmniejszy PING był w T-Mobile (20 Ms).
|
Pozycja
|
Nazwa dostawcy
|
Pobieranie
[Mb/s]
|
Wysyłanie
[Mb/s]
|
PING
[ms]
|
Testy
|1
|T-Mobile
|316,0
|31,7
|20
|14 tys.
|2
|Orange Mobile
|288,3
|34,3
|22
|17 tys.
|3
|Play Mobile
|217,1
|33,4
|23
|18 tys.
|4
|Plus
|108,3
|19,2
|27
|12 tys.
|Dostawcy razem
|240,6
|20,6
|23