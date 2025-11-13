Play pokonał T-Mobile. Oto ranking Speedtest.pl za październik

Październikowy ranking serwisu SpeedTest.pl powstał na podstawie 4 milionów pomiarów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Szybkość Internetu domowego

Mała sensacja w kategorii Internet domowy. Wygrywający w ostatnich miesiącach T-Mobile musiał ustąpić miejsca szybszemu, którym okazał się Play. Fioletowi mieli średnią prędkość pobierania danych na poziomie 298,7 Mb/s. Jak zwykle, wysyłanie danych było najszybsze w sieci Inea (250,1 Mb/s). Tam też był najlepszy PING (9 ms).

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie

[Mb/s] Wysyłanie

[Mb/s] PING

[ms] Testy 1 Play Stacjonarny 298,7 63,9 14 303 tys. 2 T-Mobile Stacjonarny 287,9 124,9 13 84 tys. 3 Orange 272,7 105,4 13 430 tys. 4 Inea 262,3 250,1 9 76 tys. 5 Netia 258,1 123,1 15 126 tys. 6 Plus Stacjonarny 251,6 113,0 13 83 tys. 7 Vectra 251,6 55,2 14 149 tys. 8 Toya 234,2 76,3 10 36 tys. 9 Multimedia 214,7 43,6 17 48 tys. 10 Starlink 178,5 32,5 26 28 tys. 11 T-Mobile 84,9 23,3 26 210 tys. 12 Play Mobile 70,8 25,0 29 203 tys. 13 Orange Mobile 67,7 17,2 28 162 tys. 14 Plus 39,7 13,3 37 157 tys. Dostawcy razem 191,8 77,5 17 Pokaż więcej

Szybkość Internetu światłowodowego FTTH

A jak wygląda ranking, jeśli weźmiemy pod uwagę tylko światłowód doprowadzony bezpośrednio do mieszkania (FTTH)? To kategoria w której Orange nie dał szans konkurencji, osiągając średnią szybkość pobierania danych na poziomie 343,5 Mb/s. Pomarańczowi jako jedyni osiągnęli wynik powyżej 300 Mb/s. Wysyłanie danych było najszybsze w sieci Inea (281,5 Mb/s), a najniższy PING miała Toya (6 ms).

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie

[Mb/s] Wysyłanie

[Mb/s] PING

[ms] Testy 1 Orange 343,5 129,1 8 310 tys. 2 Play Światłowód 297,1 111,4 14 99 tys. 3 T-Mobile Stacjonarny 287,9 124,9 13 84 tys. 4 Inea 287,9 281,5 8 60 tys. 5 Netia 281,4 134,9 13 116 tys. 6 Plus Światłowód 252,2 113,3 13 83 tys. 7 Toya 233,4 107,7 6 14 tys. Dostawcy razem 299,5 135,1 11 Pokaż więcej

Szybkość Internetu mobilnego

Czas na Internet mobilny. W tej kategorii wygrał T-Mobile ze średnią szybkością pobierania danych na poziomie 127,9 Mb/s. Magentowi zwyciężyli również pod względem wysyłania danych (18,3 Mb/s) oraz wielkości PINGa (23 ms).

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie

[Mb/s] Wysyłanie

[Mb/s] PING

[ms] Testy 1 T-Mobile 127,9 18,3 23 61 tys. 2 Orange Mobile 107,6 17,2 25 76 tys. 3 Play Mobile 88,8 17,7 27 95 tys. 4 Plus 52,8 11,6 34 54 tys. Dostawcy razem 95,4 16,5 27 Pokaż więcej

Szybkość Internetu 5G

W T-Mobile najszybsze pobieranie danych było również przy użyciu technologii 5G. Magentowi wykręcili tym razem średnio 316,0 Mb/s. W wysyłaniu danych najlepszy był Orange (33,4 Mb/s), a najmniejszy PING był w T-Mobile (20 Ms).