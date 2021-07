Google dodaje do Androida kartę szczepień COVID-19

Dziś pełnię mocy prawnej nabrał europejski, covidowy certyfikat UUC, który jednak działa tylko w UE. Google opracowało podobne rozwiązanie, ale bardziej uniwersalne, docelowo dostępne dla wszystkich użytkowników smartfonów z Androidem.

Zobacz: Paszport covidowy od dziś jest już uznawany w całej UE. Skąd go pobrać?

Certyfikat UCC poświadczający, że podróżny przeszedł szczepienia przeciwko COVID-19, to ułatwienia na czas podróży w krajach Unii, ale ma swoje ograniczenia i nie wszędzie jest uznawany. Google przygotował rozwiązanie bardziej uniwersalne, które z czasem może okazać się rodzajem światowego paszportu covidowego.

Producent Androida od jakiegoś czasu rozwija usługę Google Pay for Passes, która pozwala posiadaczom smartfonów na zapisywanie kart pokładowych, programów lojalnościowych, ofert specjalnych, kart podarunkowych i biletów, aby mieli do nich łatwy dostęp, gdy będą potrzebne.

Teraz Google zaktualizował związany z tą usługą interfejs Passes API, by umożliwić w niej również przechowywanie kart szczepień i testów na COVID-19. Karty te będą dostępne w każdym smartfonie z Androidem i zawierać będą podobne dane jak unijny certyfikat UCC – a więc kod QR oraz informacje uzupełniające o użytkowniku i szczepionkach.

Dostęp do API Google’a będą mieli programiści ze służb opieki zdrowotnej, agencji rządowych i organizacji upoważnionych przez organy zdrowia publicznego do dystrybucji szczepionek. Pozwoli im to stworzyć cyfrową wersję informacji o szczepieniach lub testach na COVID-19, odpowiednią dla danego kraju. Rozwiązanie to będzie początkowo wprowadzane w Stanach Zjednoczonych, a następnie w innych państwach.

Gdy użytkownik smartfonu z Androidem zapisze w nim cyfrową kartę szczepień na COVID, będzie mógł uzyskać do niej dostęp za pomocą skrótu na ekranie głównym. Karta będzie dostępna w trybie offline, więc brak internetu w niczym nie przeszkodzi.

Cyfrowe karty szczepień będzie można uruchomić w smartfonach z Androidem 5 lub nowszym, które mają certyfikat Play Protect. Funkcja te nie będzie wymagała instalowania i korzystania z aplikacji Google Pay.

Jeśli użytkownik będzie chciał wyświetlić kartę COVID-19 na innych urządzeniach, na przykład drugim smartfonie, będzie musiał ją tam samodzielnie dodać. Google nie będzie przechowywać tych informacji w chmurze i nie będą przez nią synchronizowane.

Z opisu Google’a wynika, że karta szczepień w Androidzie ma działać podobnie, jak certyfikat UCC, z tym że nie ma na razie żadnych ustaleń prawnych, które zobowiążą służby do honorowania takiego poświadczenia. Żeby to rozwiązanie miało sens, powinno być poprzez Passes API zintegrowane z krajowymi systemami certyfikacyjnymi, jak nasze IKP.

Zobacz: Powstanie europejski mObywatel, czyli cyfrowy portfel dla całej UE

Zobacz: Paszport covidowy już jest w aplikacji mObywatel

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pacjent.gov.pl, Google

Źródło tekstu: Google