Paszport covidowy od dziś jest już uznawany w całej UE. Skąd go pobrać?

Od dziś wchodzi w życie rozporządzenie dotyczące Unijnych Certyfikatów COVID (UCC). Oznacza to, że tak zwany paszport covidowy staje się pełnoprawnym dokumentem, który ułatwia podróż po krajach wspólnoty. Skąd go pobrać i jak używać?

Chociaż paszport covidowy, czyli certyfikat UUC, wydawany jest w Polsce już od początku czerwca, to do 1 lipca służby w krajach wspólnoty mogły, ale nie musiały go honorować. Jednak od dziś są już do tego w pełni zobowiązane, a to oznacza, że z dokumentem można wybrać się na wakacje, bez obaw, że zostaniemy zatrzymani na granicy.

Czym jest paszport covidowy UCC – Unijny Certyfikat Covid?

Unijny Certyfikat Covid (UCC), jest wzajemnie uznawanym w Unii Europejskiej dokumentem, które zawiera kod QR i unikatowy identyfikator użytkownika. Dane te pozwalają sprawdzić służbom granicznym i sanitarnym, czy podróżny nie stwarza ryzyka epidemiologicznego.

Paszport jest ważny we wszystkich państwach członkowskich UE, a także w Islandii, w Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinie. Nie ma żadnej mocy prawnej w państwach spoza wspólnoty. Niezależnie od celu podróży warto jednak mieć ze sobą wydrukowane oficjalne zaświadczenie o szczepieniu w języku polskim i angielskim, które jest dostępne w Internetowym Koncie Pacjenta. Podróżując bez UCC, należy się liczyć się np. z koniecznością poddania się kwarantannie.

Regulacje w poszczególnych państwach mogą się dodatkowo różnić. Niektóre kraje będą wymagały pełnego zaszczepienia, inne uznają, że wystarczy, że podróżnemu podano pierwszą z dawek szczepionki dwudawkowej. Nie ma za to znaczenia rodzaj szczepionki. Państwa unijne zobowiązały się akceptować zaświadczenia każdą szczepionką, która uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Unii.

Nie należy zapominać, że Unijny Certyfikat COVID (UCC) nie jest dokumentem podróży, nie zastąpi więc paszportu czy dowodu osobistego. Posiadanie go nie może być warunkiem wstępnym do wejścia na pokład samolotu, do pociągu, autokaru czy na prom.

Certyfikat może się też przydać w innych sytuacjach: osoba, która może udowodnić, że jest zaszczepiona, nie jest wliczana do limitu osób uczestniczących w imprezach, wydarzeniach sportowych i kulturalnych czy weselach.

Jak dostać paszport covidowy UCC?

Wydruki z Unijnym Certyfikatem Covid wydawane są już od jakiegoś czasu wszystkim osobom, które zakończyły proces szczepienia. Dokument w takiej formie może być używany w trakcie podróży, ale można go także pobrać w formie cyfrowej, by zawsze mieć go przy sobie.

Paszport covidowy dostępny jest w:

Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) – po zalogowaniu się do swojego konta w przeglądarce, klikając na kafelek „Certyfikaty” na dole strony, można pobrać plik PDF w formie nadające się do prezentacji na urządzeniach mobilnych i do wydruku. Poza kodem QR znajduje się tam dwujęzyczny opis szczepienia.

– po zalogowaniu się do swojego konta w przeglądarce, klikając na kafelek „Certyfikaty” na dole strony, można pobrać plik PDF w formie nadające się do prezentacji na urządzeniach mobilnych i do wydruku. Poza kodem QR znajduje się tam dwujęzyczny opis szczepienia. aplikacji mojeIKP – czyli w nowym narzędziu, wydanym niedawno przez Ministerstwo Zdrowia. Certyfikat znajduje się w bocznym, górnym menu, gdzie można wyświetlić kod QR i niezbędne informacje,

– czyli w nowym narzędziu, wydanym niedawno przez Ministerstwo Zdrowia. Certyfikat znajduje się w bocznym, górnym menu, gdzie można wyświetlić kod QR i niezbędne informacje, aplikacji mObywatel – w niej certyfikat UCC wyświetlany jest w formie dużego kodu QR, któremu towarzyszą zdjęcie z dowodu osobistego oraz dodatkowe informacje identyfikacyjne. Po zainstalowaniu modułu UCC w mObywatelu, z certyfikatu można korzystać bez połączenia z internetem..

Co jednak ważne, w aplikacjach mojeIKP i mObywatel nie są wyświetlane poufne dane właściciela, nie ma więc obaw, że uzyska je osoba nieuprawniona. Jest to o tyle ważne, że w krajach UE certyfikat może być wykorzystywany nie tylko podczas odprawy granicznej, więc nie każdy kontrolujący powinien mieć wgląd do wszystkich danych.

Jak będzie przebiegała kontrola paszportu covidowego?

Certyfikat w czasie kontroli będzie skanowany za pomocą specjalnych aplikacji, które mogą się różnić od siebie, w zależności od kraju. W Polsce tę funkcję pełni skaner o nazwie UCC - Unijny Certyfikat COVID. Aplikacja dostępna jest do pobrania na Google Play i App Store. i umożliwia odczytanie danych z QR kodu, który znajduje się na certyfikacie. Dzięki temu można samodzielnie zweryfikować prawidłowość kodu QR na swoim paszporcie, ale z punktu widzenia podróżnego aplikacja do niczego się nie przyda. Nie są w niej przechowywane żadne dane i nie można się nią legitymować na granicy.

Aplikacja do skanowania kodu paszportu covidowego pokaże podstawowe dane o podróżnym, w tym imiona, nazwisko oraz dzień i miesiąc urodzin, aby można było sprawdzić, czy kod należy do osoby, która go okazuje. Osoba, która przedstawia kod QR do skanowania, wyraża równocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym kodzie.

Kto może otrzymać paszport covidovy UCC?

Paszport dostępny jest dla:

osób w pełni zaszczepionych – które otrzymały dwie dawki szczepienia lub przyjęły jednodawkową szczepionkę. Certyfikat jest ważny od 14. do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki,

– które otrzymały dwie dawki szczepienia lub przyjęły jednodawkową szczepionkę. Certyfikat jest ważny od 14. do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki, osób, które otrzymały negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu to 48 godzin),

na obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu to 48 godzin), wyzdrowiały po COVID-19 (certyfikat jest ważny od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR).

Źródło zdjęć: gov.pl

Źródło tekstu: wł., Cyfryzacja KPRM, gov.pl, Ministerstwo Zdrowia