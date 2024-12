Samsung ma asa w rękawie. Dostaniemy SSD o pojemności 16 TB

Czyżby czebol budził się ze snu zimowego? Samsung chce pokazać na początku przyszłego roku przełomowe pamięci NAND, które zasilą SSD nowej generacji.

Samsung postrzegany był niegdyś przez entuzjastów komputerowych jako król na rynku SSD. Koreańczycy bowiem nie tylko korzystali zawsze z wyłącznie autorskich rozwiązań (pamięci, kontroler, firmware), ale oferowali często najwydajniejsze i najnowocześniejsze modele na rynku.

Duża pojemność i wysoka wydajność

To się jednak zmieniło w ostatnich latach. I gdy konkurencja od dawna oferuje już nośniki półprzewodnikowe z interfejsem PCI Express 5.0 x4, to Samsung wydaje dziwne protezy jak 990 EVO i 990 EVO Plus, które łączą PCIe 4.0 x4 z PCIe 5.0 x2. To się jednak może już niedługo zmienić.

Podczas konferencji ISSCC 2025 (International Solid-State Circuits Conference), która ma się odbywać w lutym przyszłego roku w Stanach Zjednoczonych, Samsung chce zaprezentować 10. generację kości V-NAND. Mają one mieć ponad 400 warstw i korzystać z interfejsu o wydajności 5,6 GT/s.

Nadal będą to pamięci typu 3D TLC NAND, a pojemność ma wynosić 1 Tb (128 GB) per matryca. Koreańczycy twierdzą, że udało im się zwiększyć gęstość zapisu danych do 28 GB/mm2. Jest to fenomenalny wynik, nieznacznie mniejszy niż w przypadku 3D QLC NAND oferującego 28,5 GB/mm2.

Typowe NAND korzysta obecnie z 8 lub 16 matryc, a więc możliwe będzie uzyskanie kości o pojemności do 2 TB. Oznaczałoby to, że jednostronne SSD w najpopularniejszym formacie M.2 2280 i wyposażone w cztery układy zaoferują pojemność do 8 TB, zaś dwustronne do 16 TB.

Zakłada się, że masowa produkcja ruszy w przyszłym roku. Trudno jednak powiedzieć, kiedy V-NAND 10. generacji trafi na rynek. Co więcej pierwotnie technologię zobaczymy zapewne w rozwiązaniach dla biznesu, a dopiero później w segmencie konsumenckim i SSD, laptopach czy smartfonach.

Jeśli obietnice Samsunga okażą się prawdą, Koreańczycy będą mieli szansę powrócić na tron i zaoferować najwydajniejsze nośniki półprzewodnikowe nie tylko w standardzie PCI Express 5.0 x4, ale również PCIe 6.0.

