AMD zyskuje nowego partnera. To coś dla fanów małych PC

Składasz nowy, kompaktowy zestaw komputerowy? Marzy Ci się procesor AMD, ale nie chcesz dużo wydawać? Nie ma sprawy, na pomoc przychodzą Chińczycy.

Nawet najlepszy i najwydajniejszy procesor komputerowy na nic się nie przyda jeśli nie sparujemy go z odpowiednią płytą główną. Wśród najpopularniejszych producentów wymienia się firmy takie jak ASUS, ASRock, MSI czy GIGABYTE, które inwestują sporo w marketing. Jest ich jednak na rynku znacznie więcej.

Cena ma być wyjątkowo atrakcyjna jak za format mITX

Dzisiaj będzie bardziej egzotycznie, bowiem Erying zapowiedział nową platformę. Do tej pory Chińczycy oferowali tylko rozwiązania dla procesorów Intela, ale teraz zadowoleni będą również fani AMD. Zwłaszcza, że jest to propozycja dla osób lubiących małe zestawy komputerowe i/lub białą kolorystykę.

Erying Alkiad B650 ITX D5 to płyta główna w formacie Mini ITX, zaprojektowana z myślą o procesorach AMD Ryzen 7000 i Ryzen 9000. Dostajemy tutaj 11-fazową sekcję zasilania (do 55 A) z całkiem sporym radiatorem oraz dwa banki dla pamięci RAM DDR5 o taktowaniu do 6400+ MHz (OC).

Oprócz tego na białym laminacie znajdziemy wzmocnione PCI Express 4.0 x16, cztery porty SATA III oraz jedno złącza M.2 PCIe 4.0 x4 dla nośników półprzewodnikowych. Na kontroler sieciowy wybrano Realtek RTL8125GB, a więc rozwiązanie 2.5 Gbps. Kodek audio to niestety leciwy już Realtek ALC 897.

Panel I/O gości cztery USB 2.0, dwa USB 3.2 Gen 1 i jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, po jednym HDMI i DisplayPort, złącza antenowe od opcjonalnej karty Wi-Fi, RJ-45, porty audio oraz przycisk Clear CMOS.

Erying Alkiad B650 ITX D5 trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Warto pamiętać, że nie jest to producent, którego płyty znajdziemy w dużych polskich sklepach. Nie ma jednak problemu z ich dostępnością m.in. na AliExpress. Sugerowana cena powinna wynosić około 549 złotych, a więc tanio jak na format mITX.

