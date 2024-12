Takiej okazji dawno nie było. W tej cenie nic tylko brać

Lekkie, wygodne i z długim czasem pracy - czego więcej można chcieć od słuchawek? Oczywiście niskiej ceny, a to możliwe - wystarczy zerknąć do oferty Creative.

Porządne słuchawki to w obecnych czasach podstawa obcowania z komputerem stacjonarnym, laptopem, smartfonem czy konsolą. A tak się składa, że bardzo udany i lubiany model od firmy Creative jest aktualnie dostępny w atrakcyjnej promocji. Sprawdzi się on zarówno w domowych warunkach, jak i w terenie.

Aż 70 godzin pracy na jednym ładowaniu

Creative Zen Hybrid Gen. 2 to lekkie, bezprzewodowe słuchawki nauszne z systemem hybrydowej redukcji szumów (ANC). Mamy tutaj do czynienia z wytrzymałą, składaną konstrukcją i masą zaledwie 259 gramów. Pozwala więc to je wygodnie nosić na głowie przez długie godziny, ale również łatwo spakować w podróż.

Producent zdecydował się na 40-milimetrowe przetworniki neodymowe. Pod względem deklarowanej specyfikacji mowa o impedancji na poziomie 32 Ω oraz czułości na poziomie 117 dB SPL/mW przy 1k Hz. Nauszniki wyłożone zostały wygodną, miękką gąbką i obite elegancką ekoskórą.

Na uwagę zasługuje długi czas pracy - do 70 godzin bez ANC i do 40 godzin z włączoną technologią redukcji szumów. Co więcej wystarczy zaledwie 5 minut ładowania by uzyskać aż 5 godzin dalszego użytkowania. Jeśli chodzi o łączność to prócz Bluetooth 5.2 do naszej dyspozycji jest jeszcze USB typu C i tradycyjny minijack.

Zainteresowani? Świetnie się składa! Słuchawki Creative Zen Hybrid Gen. 2 dostępne są aktualnie w obniżonej cenie wynoszącej 199 złotych. Producent udziela 2 lat gwarancji.

