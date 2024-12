Seasonic się wygadał i zdradził plany AMD. Będzie dobrze

Jesteś fanem AMD? Planujesz złożenie cichego i chłodnego zestawu komputerowego? Świetnie się składa, bo flagowiec Czerwonych ma mieć mniejszy pobór mocy.

Wielkimi krokami zbliżają się nowe generacje kart graficznych dla komputerów stacjonarnych, czyli AMD Radeon RX 8000, NVIDIA GeForce RTX 5000 oraz Intel ARC Battlemage. Dwie pierwsze mają zostać zaprezentowane w styczniu, na targach CES 2025 w USA, a ostania rodzina zostanie pokazana już jutro.

AMD trzyma się klasycznych złączy zasilania

Niedawno informowaliśmy Was o pierwszych szczegółach dotyczących wydajności flagowego modelu od Czerwonych, czyli AMD Radeon RX 8800 XT. W skrócie dostaniemy znacznie lepsze osiągi w przypadku ray tracingu. Jakby tego było mało pobór mocy ma być mniejszy, co potwierdza kolejne źródło.

W internetowym kalkulatorze firmy Seasonic, lidera na rynku zasilaczy komputerowych, pojawiła się nowa pozycja. Jest to oczywiście Radeon RX 8800 XT, ale niestety brak innych przedstawicieli tej serii. Uwagę przykuwa jednak TDP wynoszące 220 W oraz klasyczne złącza zasilania - 2x 8-pin.

Niestety to koniec konkretów, a reszta to domysły. Według wcześniejszych przecieków AMD zaserwuje nam maksymalnie 4096 procesorów strumieniujących na bazie architektury RDNA4, które sparowane zostaną z 16 GB pamięci GDDR6 20 Gbps na 256-bitowej szynie danych. Jednak do premiery może się jeszcze sporo zmienić, jako że masowa produkcja ma ruszyć dopiero pod koniec grudnia.

