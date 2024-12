AMD Radeon RX 8000 okaże się zawodem? To nie będzie demon wydajności

Wygląda na to, że Czerwoni zmieniają dotychczasową strategię. Zamiast ślepo ścigać wydajność skupiono się na mniejszym poborze mocy i lepszej obsłudze ray tracingu.

Już na początku stycznia odbędzie się jedno z corocznych, największych wydarzeń dla fanów nowych technologii, czyli targi CES 2025 w Las Vegas (USA). To właśnie tam producenci chwalą się swoimi osiągnięciami, pokazując prototypy oraz produkty, które trafią do sprzedaży dopiero za kilka tygodni, miesięcy czy nawet lat.

Masowa produkcja ruszy jeszcze w tym miesiącu

Nie jest tajemnicą, że AMD oraz NVIDIA właśnie tam zapowiedzą swoje karty graficzne nowej generacji. Mowa oczywiście o rodzinach Radeon RX 8000 oraz GeForce RTX 5000. A tak się składa, że w chińskiej części internetu pojawiły się nowe informacje o flagowej propozycji Czerwonych.

AMD Radeon RX 8800 XT ma oferować wydajność zbliżoną do dostępnego już modelu NVIDIA GeForce RTX 4080. Zdecydowanie poprawiono osiągi w przypadku zadań związanych z ray tracingiem, a według pierwszych testów w grze Resident Evil 7 Biohazard mowa o +45% FPS w porównaniu do Radeona RX 7900 XTX.

Wszystko to osiągnięto podobno przy 25% mniejszym poborze mocy. Oznaczałoby to, że powinien on wynosić około 270 W. Niestety dokładna specyfikacja nadal jest nieznana. Zakłada się, że zobaczymy 4096 procesorów strumieniujących i 16 GB pamięci GDDR6 20 Gbps na 256-bitowej szynie danych.

Masowa produkcja AMD Radeon RX 8800 XT ma ruszyć w połowie grudnia, co oznaczałoby premierę w drugiej połowie stycznia 2025. Oprócz tego Czerwoni szykują jeszcze dwa słabsze modele, zapewne Radeona RX 8700 XT oraz Radeona RX 8600 XT. W tej generacji AMD nie planuje walczyć z flagowcem NVIDII.

