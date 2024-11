Ten producent się wygadał. Zdradzono datę premiery GeForce RTX 5000

Pora zacząć oszczędzanie, bowiem NVIDIA jest już gotowa do premiery nowych kart graficznych. Jeden z partnerów zdradził kiedy zobaczymy GeForce RTX 5090.

Dalsza część tekstu pod wideo

Popularna brazylijska platforma sprzedażowa Pichau prowadziła aż 11-godzinną transmisję na żywo, gdzie zaproszono szereg różnych gości ze świata nowych technologii. Jednym z nich była przedstawicielka firmy Inno3D, specjalizującej się w produkcji kart graficznych na bazie układów od NVIDII.

GeForce RTX 5090 jest już w masowej produkcji

Widzowie mogli zadawać pytania, a entuzjaści PC oczywiście nie mogli powstrzymać się od dociekania kiedy pojawi się seria GeForce RTX 5000. Pracownica Inno3D odpowiedziała odruchowo, że "GeForce RTX 5090 będzie dostępny już za trzy tygodnie". Zarówno czat, jak i prowadzący byli zaskoczeni złamaniem NDA.

Informacja została szybko sprostowana i potwierdzono, że NVIDIA GeForce RTX 5090 zadebiutuje oficjalnie na targach CES 2025 w Las Vegas (USA) już na początku stycznia. Nie jest to nic czego byśmy do tej pory nie wiedzieli, ale potwierdza to wcześniejsze plotki.

Pierwsze słowa mogły dotyczyć próbek przedpremierowych, które są zazwyczaj dystrybuowane do regionalnych biur w celach promocyjnych i szkoleniowych. Wskazuje to również, że GeForce RTX 5090 jest już w masowej produkcji - w przeciwnym razie omawiane egzemplarze nie byłyby gotowe już w tym roku. A to oznacza dobrą dostępność na premierę. Pytanie tylko jaka będzie sugerowana cena?

Zobacz: Facebook wypowiada wojnę Polakom. Mamy być oszukiwani

Zobacz: Chińczycy podkupują pracowników. Płacą nawet 3 razy więcej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski

Źródło tekstu: Inno3D, VideoCardz, oprac. własne