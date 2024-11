Facebook wypowiada wojnę Polakom. Mamy być oszukiwani

Nie lubisz internetowych oszustw? W takim razie Facebook nie lubi Ciebie. A jeśli będziesz się zbytnio wychylał to może zablokować cały Twój profil.

CERT Polska to zespół, który został powołany w 1996 roku do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w internecie. Informują oni często o nowych lub zyskujących na popularności oszustwach wycelowanych w zwykłych Polaków.

Facebook umiera, a użytkownicy tracą na znaczeniu

Ostatnio na warsztat wzięte zostały fałszywe reklamy, które wyświetlane są na popularnych platformach - Google, Facebook, Instagram i wiele innych. Jak informowaliśmy Was trzy dni temu, wpisy o tym w mediach społecznościowych należących do firmy Meta są szybko usuwane. To jednak nie koniec absurdu.

Popularny polski serwis Sekurak, zajmujący się ogólnie pojętą tematyką cyberbezpieczeństwa, również informował o sytuacji dotyczącej usuwania wpisów CERT Polska. Tym razem Facebook uderzył z grubej rury, całkowicie zawieszając fanpage i argumentując to "naruszeniem standardów społeczności".

A teraz grubej rury. Facebook zawiesił nam właśnie *cały profil sekuraka*!



Dlaczego? A to dlatego że napisaliśmy na profilu info, że Facebook usunął wpis CERT Polska ostrzegający o scam reklamach na FB. pic.twitter.com/1rqPsY5xyz — Sekurak (@Sekurak) November 29, 2024

Wygląda więc na to, że Facebook bardziej woli liczyć pieniądze od reklamodawców promujących oszustwa, niż dbać o bezpieczeństwo użytkowników. Nie powinno to jednak nikogo dziwić - social media starego typu powoli wymierają. Korzystają z nich głównie starsi internauci, a coraz więcej treści generowanych jest przez boty i AI. Wśród młodych osób większą popularnością cieszą się platformy jak TikTok czy Discord.

