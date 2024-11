Będzie skandal? Facebook ocenzurował polską agencję rządową

CERT Polska ostrzegł Polaków przed fałszywymi reklamami, które pojawiają się między innymi na Facebooku. Serwis społecznościowy postanowił to ostrzeżenie usunąć.

Zespół CERT Polska często informuje o licznych zagrożeniach, które czyhają na Polaków w internecie. Tym razem zajęto się sprawą fałszywych reklam, które pojawiają się między innymi w Google, ale też na Facebooku oraz Instagramie. Post, który przed tym przestrzegał, został również opublikowany na "twarzo-książce". To najwyraźniej nie spodobało się serwisowi, bowiem postanowił go usunąć.

Facebook cenzuruje CERT Polska?

Na pewno wielokrotnie trafiliście na fałszywe reklamy lub posty na Facebooku. Te często kuszą niesamowitymi zarobkami czy inwestycjami, w których palce maczają znane osoby. W rzeczywistości to nic innego, jak oszustwa, których celem się okradzenie ofiar. Możliwe, że wielokrotnie nawet takie posty zgłaszaliście. Problem w tym, że Facebook często albo nie reaguje w ogóle, albo uznaje, że są one zgodne z regulaminem.

O właśnie takich fałszywych reklamach postanowił napisać zespół CERT Polska. W artykule znajduje się informacja, że można na nie trafić także w serwisach firmy Meta, czyli na Facebooku oraz Instagramie. Poza tym eksperci z CERT Polska, w tym samym tekście, zarzucają technologicznym gigantom, że często reagują z opóźnieniem lub zgłoszenia odrzucają. Link do artykułu został opublikowany również na Facebooku, aby mogło się z nim zapoznać jak najwięcej osób.

Jeżeli się zastanawiacie dlaczego na naszym profilu na Facebooku nie ma posta o (nie)skuteczności mechanizmów blokowania szkodliwych postów to dlatego, że mechanizm blokowania (nie)szkodliwych postów był bardziej niż skuteczny🥲. https://t.co/A5eyFYG3fG pic.twitter.com/k3ACxQjpyH — CERT Polska (@CERT_Polska) November 25, 2024

No i nie zgadniecie, co się stało. Facebook postanowił usunąć post CERT Polska, który linkował do wspominanego artykułu. Uznano, że jest on niezgodny z regulaminem, ponieważ może wprowadzają w błąd, aby nakłonić użytkowników do odwiedzenia witryny internetowej. Tak, Facebook nie ma żadnego problemu z fałszywymi reklamami, ale ma problem z artykułem, który przestrzega przed oszustami i zarzuca mu nieskuteczność w walce z cyberprzestępcami.

Pozostawiam to bez komentarza...

AKTUALIZACJA:

Nasz post na ten temat również został usunięty z Facebooka.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: CERT Polska