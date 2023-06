Nowość Lidla już w większości sklepów. Nie będzie szoku przy kasie

Elektroniczne cenówki znajdują się już w większości sklepów sieci Lidl. Dzięki temu klientów nie powinna spotkać nieprzyjemna sytuacja przy kasie.

W kwietniu tego roku Lidl zapowiedział wprowadzenie elektronicznych cenówek, które zastąpią tradycyjne, papierowe ceny przy produktach. Docelowo system do końca sierpnia ma działać we wszystkich placówkach sieci. Aktualnie znajduje się już w ponad połowie sklepów.

Elektroniczne cenówki Lidl

Aktualnie już ponad 60 proc. sklepów Lidl (to ponad 530 placówek) wyposażonych jest w elektroniczne cenówki. Tym samym plany, aby system zaczął obowiązywać we wszystkich placówkach do końca sierpnia 2023 roku, wydaje się możliwy do zrealizowania. Cały czas trwają prace nad wprowadzenie go w kolejnych Lidlach.

Ogromną zaletą ESL (electronic shelf label) jest bezpośrednia integracja z systemem zarządzania towarami. Dzięki temu wszystkie ceny są aktualizowane na bieżąco i automatycznie przenoszone na cenówki. W ten sposób ryzyko ewentualnej pomyłki jest minimalne, więc klientów nie powinna spotkać nieprzyjemna niespodzianka przy kasie. Poza tym elektroniczne cenówki zawierają dodatkowe informacje, jak np. zniżki w związku z Kartą Dużej Rodziny.

Poza tym jest to też rozwiązanie ekologiczne, ponieważ eliminuje potrzebę drukowania cen. Lidl przewiduje, że w ten sposób może zaoszczędzić nawet 120 ton papieru rocznie. Elektroniczne cenówki są także dużym ułatwieniem dla pracowników, którzy nie muszą ręcznie aktualizować cen przy każdym produkcie.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Lidl