Lidl odpala nowy system. Cena przy kasie już cię nie zaskoczy

Lidl z prawdziwą innowacją, która wyniesie komfort robienia zakupów w sklepach sieci na zupełnie nowy poziom. Na półkach pojawią się elektroniczne oznaczenia cenowe.

Pewnie niejednokrotnie spotkaliście się z sytuacją, w której widzicie cenę na plakietce, a później okazuje się, że jest nieaktualna.

Co prawda, prawo w takich przypadkach najczęściej stoi po stronie konsumenta, lecz do takiej sytuacji w ogóle by nie doszło, gdyby cena była aktualna. Na ratunek przychodzą tu elektroniczne oznaczenia cenowe, które już wkrótce pojawią się w Lidlu.

Lidl wprowadza elektroniczne oznaczenia cenowe

System elektronicznych cenówek (ESL) jest bezpośrednio połączony z systemem zarządzania towarami, dlatego wszystkie zmiany cen oraz informacji o produkcie są automatycznie przenoszone na e-cenówki, niemal w czasie rzeczywistym.

W związku z tym nie ma już potrzeby ręcznego drukowania każdej kolejnej cenówki i sprawia to, że dużo łatwiej jest zadbać o aktualność ceny.

Lidl chce wdrożyć nowy system wyświetlania cen w całej Polsce. Obecnie e-cenówki są już stosowane między innymi we wszystkich sklepach w Poznaniu oraz licznych placówkach w Warszawie czy Wrocławiu.

Łącznie wdrożono je już w ponad 200 sklepach sieci, a prace nadal trwają. Z końcem maja 2023 r. w ESL pojawi się w przeszło 300 placówkach Lidl Polska, zaś do końca sierpnia br. planowane jest wprowadzenie systemu we wszystkich sklepach.

