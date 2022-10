Intel szykuje się na oszczędności. Mnóstwo ludzi straci pracę

Intel szykuje dużą redukcję zatrudnienia. Pracę może stracić nawet kilka tysięcy osób.

Dzisiaj premierę ma nie tylko karta GeForce RTX 4090, ale też dwa modele Intela, czyli Arc A770 oraz Arc A750. Obiektywnie patrząc, raczej nie będą one wielkim sukcesem. Niebiescy potrzebują czasu i być może kolejne generacje GPU okażą się sukcesem. Szkoda, że będzie nad nimi pracować jeszcze mniej osób.

Intel szykuje masowe zwolnienia

Według Bloomberga Intel szykuje masowe zwolnienia. Pracę może stracić nawet kilka tysięcy pracowników na całym świecie. Niektóre działy, np. sprzedaż i marketing, mają zostać zredukowane nawet o 20 procent. Ostatnim razem do tak dużych zwolnień doszło w 2016 roku, kiedy to pracę straciło około 12 tys. pracowników firmy, co w tamtym czasie odpowiadało aż za 11 procent całego zatrudnienia.

W ten sposób Intel szykuje się na nadchodzący kryzys. Sprzedaż komputerów z kwartału na kwartał jest coraz gorsza, a rosnąca inflacja nie zapowiada szybkiej poprawy. Wręcz przeciwnie, dla wielu producentów szykują się chude czasy.

Intel już wcześniej zapowiadał, że zamierza zamykać nierentowne działy. Zamknięty został między innymi oddział pamięci Intel Optane. Według plotek podobny los może spotkać karty graficzne Intel Arc i ostatecznie nie zobaczymy kolejnych generacji GPU.

Zobacz: Dyski SSD kupimy za grosze. Idzie duża obniżka cen

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Bloomberg, TweakTown