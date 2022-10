Dyski SSD kupimy za grosze. Idzie duża obniżka cen

W przyszłym roku dyski SSD kupimy za grosze. Tak przynajmniej twierdzą analitycy, którzy przewidują duże obniżki cen.

Dysk SSD, zarówno to w wersji SATA, jak i NVMe, od kilku lat trudno uznać za szczególnie drogie. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie komputer przynajmniej bez jednego takiego nośnika na system operacyjny i najważniejsze aplikacje, a coraz częstszym wyborem jest całkowita rezygnacja z dysków HDD. W przyszłym roku będzie o to jeszcze łatwiej, bo nośniki półprzewodnikowe kupimy za grosze.

Historycznie niskie ceny dysków SSD

Dzisiaj dysk SSD NVMe o pojemności 1 TB można kupić już za 400-500 zł. To wręcz szokująca cena, biorąc pod uwagę, że jeszcze 5-6 lat temu za nośnik półprzewodnikowy o podobnej pojemności była to kwota bliższa 2000 zł. Dzisiaj dyski SSD są historycznie tanie, ale nie oznacza to, że doszliśmy do najniższego, możliwego poziomu. Kolejną barierę powinniśmy przekroczyć w przyszłym roku.

Eksperci przewidują, że do połowy 2023 roku ceny dysków SSD mogą spaść nawet o połowę. Za modele NVMe o pojemności 1 TB możemy zapłacić nawet 200-250 zł, a pułap 400-500 zł osiągną wersje zdolne do pomieszczenia 2 TB danych. Jednak obniżka dotycz nie tylko nośników NVMe. Podobne spadki cen dotkną też modele SATA, które nadal są bardzo popularne, często jako drugi dysk, np. na gry. Te mogą osiągnąć poziomy cen nośników HDD.

Źródło zdjęć: Tester128 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechSpot