HP Instant Ink w Polsce. Kupisz abonament na tusz do drukarki?

HP wprowadziło do Polski dwie nowe usługi, które mogą zupełnie zmienić to, jak myślimy o drukowaniu. Pierwsza to HP Instant Ink, czyli abonament na tusz. Druga to HP+, zapewniająca łączność z chmurą i inne korzyści.

HP Instant Ink: jak działa abonament na tusz?

W zasadzie prosto – HP przyśle kolejny tusz lub toner, zanim używany aktualnie się skończy. Nic nie trzeba robić. Drukarka sama „zadzwoni do domu” po więcej. Wysyłka i recykling materiałów są wliczone w koszt usługi. Użytkownik musi tylko rozpakować paczkę i wymienić toner.

Plany HP Instant Ink są dość elastyczne i oczywiście w każdej chwili można zrezygnować albo dokupić więcej stron. Rozliczenie odbywa się co miesiąc, a niewykorzystane strony nie przepadną – zostaną dodane do limitu na kolejny miesiąc… do pewnego momentu. Możesz zgromadzić maksymalną liczbę stron równą wysokości 3 abonamentów (jeśli masz plan na 50 stron, będzie to 150 stron).

Choć usługa nazywa się Instant Ink, jest dostępna także dla drukarek laserowych, korzystających z tonerów. Poniżej zamieściłam cennik. Różowe ceny to plany z tuszem, niebieskie – z tonerem.

HP zapewnia, że poza oszczędnością czasu będziemy oszczędzać też pieniądze i szanować środowisko. Podobno na tuszu można zaoszczędzić do 70% (tak wynika z badania na przykładzie najwyższego abonamentu dla firm), a drukowanie w kolorze będzie kosztować tyle samo, co czarno-białe.

Co ciekawe, HP opracowało specjalne wkłady na potrzeby tej usługi. Po wymianie można oddać pusty wkład do recyklingu za darmo. Trzeba też mieć na uwadze, że nie wszystkie drukarki mogą zostać zapisane do programu. Jeśli zaś zrezygnujesz z HP Instant Ink, możesz wrócić do korzystania ze zwykłych tonerów i tuszów.

HP+: co daje aktywacja?

HP+ to w zasadzie zestaw korzyści z różnych obszarów używania drukarki. Drukarka HP, połączona z kontem z aktywnym HP+, jest „jeszcze inteligentniejsza”. Pod tym stwierdzeniem kryje się między innymi zaawansowana, automatyczna diagnostyka urządzenia, by nie było przestojów w pracy, a także planowanie automatycznych aktualizacji w taki sposób, by użytkownik nawet ich nie zauważał. To rozwiązanie kierowane do osób, które nie chcą samodzielnie zajmować się swoim sprzętem.

Ciekawie zapowiada się przewidywanie, kiedy skończy się tusz. W połączeniu z abonamentem HP Instant Ink może to być ratunek na podstawowy problem z drukarkami – koniec tuszu w najmniej odpowiednim momencie (u mnie zawsze się to dzieje w momencie, gdy kurier przyjeżdża po paczkę, a ja nie mogę wydrukować etykiety i muszę się tłumaczyć). Równie interesująca wydaje mi się funkcja Private Pickup. Sprawdzi się ona w biurach, gdzie z jednej drukarki korzysta wiele osób. Otóż drukarka nie odda dokumentów, dopóki nie będziesz blisko niej (z telefonem). Dzięki temu nikt nie rzuci wścibskim okiem na Twoje wydruki. Ponadto HP+ to pakiet zabezpieczeń drukarki i dodatkowe funkcje w aplikacji HP Smart (zaawansowane skanowanie, mobilny faks), aktywowane na 24 miesiące.

Aktywując HP+ otrzymasz także pół roku okresu próbnego na HP Instant Ink (jeśli zarejestrujesz się w ciągu tygodnia od zakupu drukarki) oraz dodatkowy rok gwarancji. Wada jest taka, że wymagane są tu oryginalne materiały eksploatacyjne i drukarka musi być połączona z internetem. HP+ to nie jest subskrypcja – po prostu można go aktywować na wybranych modelach drukarek za darmo.

To wszystko brzmi jak bardzo wygodna sprawa, ale widzę sporo ograniczeń. Po pierwsze, usługi są dostępne na relatywnie niewielu modelach. Po drugie, mam wątpliwości, czy na pewno będzie taniej. Nie od dziś wiadomo, że HP udaje, że zamienniki nie istnieją i co jakiś czas próbuje zablokować możliwość korzystania z nich w swoich drukarkach. Czy lenistwo wygra z niechęcią do przepłacania? Nie sądzę.

