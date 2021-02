HP Spectre x360 13 - ultramobilny laptop, idealny do zdalnej pracy

Na początku 2020 roku testowałem świetny laptop HP Spectre x360 13, a teraz dostałem jego następcę, który wygląda identycznie (nie licząc innego koloru), ale ma nowszy procesor. Co jeszcze się zmieniło i jak to urządzenie sprawdzi się na co dzień, tego dowiesz się z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

HP Spectre x360 to według mnie seria jednych z najładniejszych i najbardziej funkcjonalnych ultrabooków dostępnych na rynku. To urządzenia typu 2 w 1, które łatwo zmienić z laptopów na tablety, oferujące wysoką wydajność, wygodne klawiatury i bardzo dobre ekrany, a do tego wydajne baterie.

Tak było rok temu. Teraz wygląd się nie zmienił, funkcjonalność „2 w 1” pozostała, a wewnątrz obudowy pracuje nowszy procesor. Jest też znaczek Intel evo, więc można się spodziewać bardzo długiego czasu pracy.

Specyfikacja laptopa (13t-aw200):

Aluminiowa obudowa, zawiasy 360 stopni, Corning Gorilla Glass NBT,

Wymiary: 307 x 195 x 17 mm (wymiary przybliżone), masa: 1,23 kg,

Pełnowymiarowa klawiatura QWERTY (podświetlana), touchpad, czytnik linii papilarnych,

13,3-calowy dotykowy wyświetlacz IPS WLED o rozdzielczości FullHD (1080 x 1920 pikseli, 16:9), powłoka błyszcząca,

Czterordzeniowy procesor Intel Core i7-1165G7 (2,8 GHz, max. 4,7 GHz, 12 MB Cache L3),

Grafika Intel Iris Xe,

16 GB pamięci RAM (2 x 8 GB, 4267 MHz), dysk SSD 512 GB (Intel) + 32 GB Intel Optane,

Gniazda i porty: microSD, USB 3 typu A, 2 x Thunderbolt 4 z USB4 typu C (40 Gb/s, Power Delivery 3.0, DisplayPort 1.4, HP Sleep and Charge), audio Jack 3,5 mm (mikrofon + głośniki),

Łączność Wi-Fi 6 802.11ax (2x2), Bluetooth 5.0,

Kamera HP TrueVision HD IR, fizyczny przełącznik blokady kamery, dwa mikrofony, dwa głośniki Bang & Olufsen, HP Audio Boost,

Wbudowany akumulator litowo-polimerowy, 4 komory, 60 Wh,

Zasilacz sieciowy 65 W USB-C,

System operacyjny Windows 10 Home 64-bit (19042).

Zestaw testowy

Do testów otrzymałem laptop HP Spectre x360 13 w kolorze Natural Silver (srebrnym). Razem z laptopem, w pudełku znajdował się również zasilacz sieciowy USB, przewód zasilający oraz etui na komputer (skóra lub podobny materiał).

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak