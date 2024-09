Kontrole Polaków. Robią zdjęcia i wystawiają mandat

Kontroler robi zdjęcie samochodu, a następnie wystawia mandat. Tak mają działać pracownicy poczty polskiej.

Jak bumerang wraca temat kontroli Polaków przez pracowników poczty polskiej. Ci mogą sprawdzać, czy opłacamy abonament RTV. Głównie na cel biorą firmy, ale czasami pukają też do prywatnych domów i mieszkań. Poza tym stosują też inne, nieczyste zagrywki. Kontrolerzy robią zdjęcia aut wyposażonych radioodbiorniki i wystawiają mandaty — informuje dziennik.pl.

Mandat za radio w samochodzie

Abonament radiowo-telewizyjny należy opłacać nie tylko za telewizor lub radio w samochodzie, ale też za odbiornik, który znajduje się w samochodzie. Dotyczy to także przedsiębiorców, którzy mają zgłoszony pojazd do swojej działalności gospodarczej. Właśnie dlatego kontrolerzy ruszyli z aparatami fotograficznymi i robią zdjęcia wnętrz samochodów, aby było widać odbiornik. Na tej podstawie mają wystawiać mandaty.

Trudno uznać takie działania za do końca uczciwe. Zresztą wydaje się, że samo zdjęcie to trochę za mało. Wyrok NSA z 7 marca 2023 r. (sygn. akt II GSK 94/20) dokładnie określa, jak powinna przebiec procedura kontrolna. Nie wystarczy samo stwierdzenie obecności odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Kontroler musi też upewnić się, że urządzenie jest zdolne do odbioru sygnału, czyli jest po prostu sprawne. W przypadku zdjęcia wnętrza samochodu nie można mieć co do tego 100-procentowej pewności.

Ile wynosi mandat za niepłacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego? To 30-krotność miesięcznej opłaty, więc w przypadku telewizora jest to 819 zł, a w przypadku radia 261 zł. Dodatkowo doliczana jest kwota za zaległe miesiące, więc ostateczna kara może być dużo wyższa. Zadłużenie przedawnia się po okresie 5 lat.

Abonament RTV do zmiany

W niedalekiej przyszłości abonament radiowo-telewizyjny może zostać zastąpiony nową opłatą audiowizualną. Pomysł zakłada, że opłata w wysokości 108 zł na rok byłaby pobierana automatycznie wraz z rozliczeniem podatku PIT lub CIT. Tym samym nie dałoby się jej uniknąć i płaciliby ją wszyscy.

