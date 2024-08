Koniec abonamentu RTV. Idzie coś gorszego i droższego

Trwają prace nad alternatywną dla abonamentu RTV daniną z tytułu korzystania z radioodbiorników i telewizorów. Zapłacić ma ją każdy, zamiast dobrowolnej opłaty od całego gospodarstwa domowego.

Nowa opłata wyniesie 108 zł

Chociaż z pozoru może się wydawać, że to mniejsza opłata niż do tej pory, gdzie abonament RTV wynosi 327,60 zł rocznie (niższa płatność jednorazowa), w praktyce w wielu gospodarstwach domowych roczne obciążenie może okazać się większe niż do tej pory. Wystarczy czwórka dorosłych domowników w wieku od 26 do 75 lat i już łączna kwota wyniesie 432 zł rocznie.

Zmienić ma się też ściągalność daniny

O ile w obecnym trybie opłaty ściągane są jedynie w przypadku zarejestrowanych odbiorników, a skuteczność ich pobierania jest niska, nowy wariant zakłada włącznie rocznej opłaty do rozliczenia PIT. Nie będzie więc ucieczki czy wymówki. Zwiększą się też istotnie sumaryczne wpływy z tytułu opłaty audiowizualnej.

Jak jednak podkreśla Fakt.pl, jest to obecnie jedynie propozycja nowej opłaty. Na tę chwilę, na mocy majowej decyzji KRRiT, opłaty abonamentowe na 2025 pozostają bez zmian.

O planach dotyczących zmian w abonamencie RTV pisaliśmy już wielokrotnie. W lutym padły pierwsze propozycje mówiące o potrącaniu jej z PIT, CIT lub KRUS, o czym pisaliśmy w tej wiadomości. Przytaczana wtedy stawka miała wynieść około 100 zł rocznie.

Są rozważane różne opcje. Jedna z nich to składka audiowizualna, czyli powszechna opłata, która byłaby pobierana od wszystkich płatników PIT, CIT bądź KRUS.

- zapowiadał w lutym prof. Tadeusz Kowalski, członek KRRiT

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: PitukTV / Shutterstock

Źródło tekstu: Fakt, Interia, oprac. wł