Wedrą się Polakom do domów i naliczą kary. Nawet 819 zł

Trwają kontrole w domach Polaków. Nieodpowiednie zachowanie może skończyć się naliczeniem kary w wysokości nawet 819 zł.

Pracownicy Poczty Polskiej cały czas prowadzą kontrole w polskich domach. Pukają do drzwi i sprawdzają, czy płacimy abonament radiowo-telewizyjny za posiadany telewizor lub radio. Jeśli kontroler stwierdzi, że nie wypełniamy ustawowego obowiązku, to może na nas nałożyć karę w wysokości nawet 819 zł — donosi Dziennik.pl. Jak tego uniknąć?

Kontrole w domach Polaków

Warto wiedzieć kilka rzeczy na wypadek takiej kontroli. Przede wszystkim nie są one prowadzone przez listonoszy. Odpowiednie uprawnienia mają tylko pracownicy Poczty Polskiej z Centrum Obsługi Finansowej. Jedynie oni mogą sprawdzać, czy opłacamy abonament radiowo-telewizyjny.

Błędne jest też przekonanie, że mamy obowiązek wpuszczania kontrolera do domu. Tak nie jest. Możemy mu odmówić i nie grożą nam z tego powodu żadne konsekwencje. Natomiast kontroler może podjąć kolejną próbę, i z tym też nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Poza tym konieczne jest stwierdzenie nie tylko posiadania telewizora lub radia, ale jego stanu technicznego, który pozwala na realne odbieranie kanałów publicznych.

Poza tym kontroler ma obowiązek okazania upoważnienia do wykonywania kontroli, służbową legitymację, a także — jeśli tego zażądamy — dowód osobisty. Warto też wiedzieć, że kontrole są prowadzone w sposób ciągły. Co prawda w zdecydowanej większości przypadku pracownicy Poczty Polskiej sprawdzają firmy, a dużo rzadziej prywatne domy, ale nie oznacza to, że taka kontrola nie jest możliwa.

Kara za abonament RTV

Jaka kara grozi nam za niepłacenie abonamentu RTV pomimo posiadania telewizora lub radia? Te uzależnione są od obowiązujących stawek. W tym roku opłaty abonamentowe wynoszą 27,30 zł za telewizor oraz 8,70 zł za radio. Maksymalna kara to 30-krotność miesięcznej stawki, więc wynosi 261 zł za radio i 819 zł za odbiornik telewizyjny.

