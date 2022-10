Biedronka znów wyprzedaje sprzęt. Ceny jak za czapkę gruszek

Biedronka znowu to robi. W popularnej sieciówce pojawi się przydatna elektronika w całkiem niskich cenach. Nowy asortyment może przypaść do gustu wielu klientom.

Biedronka rzuca na swoje półki przydatną elektronikę. Niektóre produkty mogą przydać się każdemu, podczas gdy inne skierowane są głównie do majsterkowiczów. Ciekawe promocje potrwają od czwartku 13.10 do 26.10.

Lampki biurowej i projekcyjne oraz przedłużacze

Już w następny czwartek na półkach Biedronki będziemy mogli znaleźć sporo ciekawej elektroniki. Ofertę otwiera zestaw lamp biurowych i projekcyjnych. W przypadku tych pierwszych mamy do czynienia z urządzeniami o wymiarach 21 cm x 10,6 cm i zasilaniem USB. Lampka jest w stanie świecić w dwóch kolorach i jest możliwość odczepienia postawy. Sama postawa może posłużyć jako wygodna podstawka na telefon.

Lampa projekcyjna jest w stanie wytworzyć światło imitujące zachód słońca. Tutaj również mamy do czynienia z zasilaniem USB. Oba urządzenia są w tej samej cenie i kosztują po 21,99 zł za sztukę.

To jednak nie wszystko, co pojawi się w ofercie Biedronki w najbliższym czasie. Na półki trafi zestaw rozgałęziaczy sieciowych o mocy 3680 W i z zabezpieczeniem przed dziećmi. Do wyboru mamy: podłużny z trzema gniazdami, podwójny z włącznikiem i okrągły 3-gniazdowy. Rozgałęziacze będzie można kupić w cenie 9,99 za sztukę.

Dodatkowo, do oferty trafią przedłużacze pięciogniazdowe o mocy 3680 W z kablem o długości 1,5 m. Przedłużacze są zaopatrzone w gniazda z uziemieniem i zabezpieczeniem oraz posiadają włącznik z podświetleniem i certyfikat ochrony IP 20. Kosztują 19,99 złotych za sztukę

Biedronka z ofertą dla majsterkowiczów

Ponadto pojawi się tu nieco elektroniki skierowanej do majsterkowiczów. Przykładem niech będzie opalarka o mocy 2000 W z czterema wymiennymi dyszami w zestawie. Dodatkowo, istnieje możliwość pionowego ustawienia urządzenia do pracy stacjonarnej.

W Biedronce pojawi się również stacja lutownicza o mocy 48 W. W zestawie znajdą się dwa luty cynowe, gąbka do czyszczenia grotów lutowniczych, podstawka pod gąbkę, uchwyt na kolbę i dwa groty lutownicze. Zarówno opalarka, jak i stacja lutownicza będą dostępne w sprzedaży nie tylko stacjonarnie, lecz również przez Internet w cenie 59,90 zł.

W ofercie pojawi się wyrzynarka z wydajnym silnikiem o mocy 710 W i wbudowanym laserem wskazującym linię cięcia. Urządzenie zaopatrzone jest w czterostopniowy regulator wahań brzeszczotu, a zestaw zawiera również brzeszczot do drewna. Wyrzynarka dostępna będzie w cenie 129 złotych.

