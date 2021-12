Na Steam Deck pograsz tylko w to, co na komputerze

Steam Deck nie otrzyma żadnych ekskluzywnych gier. Zostało to potwierdzone, że Valve.

Jeśli liczyliście na ekskluzywne gry na Steam Decku, to możecie się rozczarować. Powoli zbliża się premiera urządzenia, która — swoją drogą — została opóźniona o 2 miesiące z powodu problemów z podzespołami. Im bliżej debiutu, tym więcej informacji ujawnia Valve. Jedna dotyczy właśnie gier ekskluzywnych.

Steam Deck bez gier ekskluzywnych

Valve ujawniło, że Steam Deck nie otrzyma żadnych gier ekskluzywnych. Firma jest przekonana, że nie ma to żadnego sensu, ponieważ de facto jest to komputer i właśnie gry PC-towe powinny na nim działać. W takim wypadku stworzenie produkcji ekskluzywnej nie tylko nie miałoby sensu, co byłoby wręcz niewykonalne albo przynajmniej bardzo trudne.

Czego jeszcze dowiedzieliśmy się o Steam Decku? Przede wszystkim zintegrowany układ graficzny będzie miał dostęp do maksymalnie 8 z 16 GB dostępnej pamięci. Użycie zależy od danej gry. Poza tym domyślnym trybem dla wszystkich gier będzie pełnoekranowy, ale jeśli ktoś będzie miał taką potrzebę, to urządzenie obsłuży też gry w oknie.

Wracając jeszcze na chwilę do tematu gier, to pamiętajcie, że początkowo Steam Deck nie obsłuży wielu tytułów ze Steama. Wynika to z ograniczeń Protona. Na ten moment na liście nieobsługiwanych produkcji są między innymi Fall Guys, PUBG czy też Apex Legeneds.

