Polacy czekają na tego Samsunga. Doskonała cena

Wielkimi krokami zbliża się premiera nowego Samsunga, który dość szybko zagości w kieszeniach Polaków. Powód? Przede wszystkim będzie niedrogi, a to dobry początek w tych trudnych czasach.

Patrycja Korba
PATRYCJA KORBA (KORBA) 10:14
Coraz mniej telefonów dla zwykłych ludzi

Łapię się za głowę, gdy patrze na ceny nowych telefonów. Składana Motorola? 10 tysięcy złotych. Vivo z fotograficzną rurką? 11,2 tys. zł, ale w promocji "tylko" 9,5 tys. zł. Rozumiem, że są osoby, dla których telefon to podstawowe narzędzie pracy, ale taplamy się w coraz większych absurdach.

Dlatego z zaciekawieniem czytam pierwsze przecieki na temat Samsunga Galaxy A27. To młodszy i sporo tańszy brat gwiazd średniej półki cenowej Koreańczyków, czyli A37 i A57. Tym razem jednak sprawia wrażenie mniej lichego, czy jak czytam na Gizmochina, wręcz staje się wyrafinowany.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/128GB 6.2" 120Hz Srebrny SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/128GB 6.2" 120Hz Srebrny SM-S931
0 zł
3199 zł - najniższa cena
Kup teraz 3199 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26 Ultra 5G 16GB/1TB 6.9" 120Hz Jasnoniebieski SM-S948
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26 Ultra 5G 16GB/1TB 6.9" 120Hz Jasnoniebieski SM-S948
0 zł
8199 zł - najniższa cena
Kup teraz 8199 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A26 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Biały SM-A266
Smartfon SAMSUNG Galaxy A26 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Biały SM-A266
0 zł
1169.55 zł - najniższa cena
Kup teraz 1169.55 zł
Advertisement
Samsung Galaxy A26 5G 6/128GB Czarny w x-kom

W końcu normalny procesor

Chyba największym atutem nowego modelu jest przejście na układ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, zamiast dotychczasowych dolnopólkowych Exynosów. Oznacza to mniej problemów z kompatybilnością aplikacji czy nie zawsze odpowiednią kulturą pracy Exynosów.

Druga sprawa to usunięcie "notcha", czyli wcięcia na aparat w ekranie. Ten ostatni będzie miał prawdopodobnie nadal 6,7 cala i będzie Super AMOLED-em, ale pojawi się w nim bardziej współczesne kółeczko z aparatem, znane z droższych modeli. Bateria pozostaje bez zmian — to nadal 5000 mAh, ale u Samsunga taka pojemność pozwala na dłuższą pracę niż u chińskich konkurentów. Z czasem pracy powinno być dobrze.

Nie wiemy jeszcze, czy coś zmieni się w kwestii aparatów, z pewnością byłby to łakomy kąsek dla użytkowników tej serii. Jednak już sama zmiana chipu z Exynosa na Snapdragona przyniesie nowy procesor obrazu (ISP), gdzie te ze Snapdragonów cechuje mniejszy poziom szumu i lepsza dynamika tonalna. Nawet więc bez nowych aparatów możliwy jest progres.

Zanim ktoś zacznie marudzić, że to lata świetlne od górnej półki telefonów (przypomnijmy, tych za 8 - 10 tys. zł), warto przypomnieć, że mówimy o urządzeniu, które będzie kosztowało, w zależności od wariantu pamięci, około 800 -1200 zł. To bardzo trudny i zarazem niezwykle potrzebny segment cenowy smartfonów i cieszy mnie, że Koreańczycy nie zapominają o nim.

tani samsung nowy samsung Samsung Galaxy A27 samsung do 1000 zł samsung do 1200 zł a26 kontra a27
Źródła zdjęć: OnLeaks, HotEUDeals, wł
Źródła tekstu: OnLeaks, Gizmochina, oprac. wł