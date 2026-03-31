Google Pixel 11 Pro wyciekł do sieci. Oto jego wygląd i specyfikacja

Nowy wygląd wyspy aparatów

Google Pixel 11 Pro zadebiutuje latem tego roku między innymi razem z tańszym modelem Pixel 11. Nowy smartfon zachowa ogólną bryłę znaną z poprzedniej generacji, jednak producent zdecydował się jednak na drobną, ale widoczną zmianę wizualną w tylnej części obudowy. Charakterystyczny pasek z aparatami zostanie niemal w całości wyczerniony. Tylko ramka wokół niego zachowa kolor reszty obudowy. W Pixelu 10 Pro element ten był wykończony inaczej, ponieważ kolor obudowy otaczał również lampę błyskową.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wymiary telefonu wynoszą 152,7 x 71,8 x 8,4 mm. Oznacza to, że smartfon będzie niemal identyczny pod względem wielkości jak ubiegłoroczny wariant Pro. Google prawdopodobnie nie zmniejszy znacząco ramek wokół wyświetlacza. Pozostaną one nieco grubsze niż w nadchodzących modelach konkurencji. Przecieki sugerują, że na przykład Apple w swoich nowych telefonach zamierza stosować ramki o szerokości zaledwie 1,1 mm.

Nowy procesor Tensor G6 i łączność

Sercem urządzenia zostanie autorski układ Tensor G6. Według aktualnych doniesień będzie to jednostka wyposażona w 7 rdzeni. Google planuje również ważną zmianę w kwestii łączności. Smartfon ma otrzymać nowy modem MediaTek M90. Ma to wpłynąć na poprawę stabilności połączeń oraz lepsze zarządzanie energią podczas korzystania z sieci komórkowych.

W kwestii pamięci operacyjnej producent najpewniej ponownie postawi na 16 GB RAM-u, jak w poprzedniku. Istnieje jednak pewna obawa dotycząca rosnących cen komponentów na światowych rynkach. Niektórzy producenci urządzeń z systemem Android decydują się na ograniczanie ilości pamięci w celu utrzymania niższej ceny końcowej. Google może rozważać wariant z 12 GB RAM-u, choć w modelu z dopiskiem Pro byłoby to zaskoczeniem. Podstawowa wersja pamięci na dane może nadal wynosić 128 GB. Konkurencja w tym segmencie oferuje już standardowo 256 GB pamięci masowej.

Sprawdzony ekran i bateria

Pixel 11 Pro otrzyma wyświetlacz LTPO AMOLED o przekątnej 6,3 cala. Jest to sprawdzona matryca, która zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu i płynne odświeżanie. Rozmiar ten jest ceniony przez użytkowników szukających wydajnego, ale relatywnie kompaktowego telefonu. Za zasilanie wszystkich podzespołów odpowie akumulator o pojemności 5000 mAh. Te parametry wskazują na kontynuację rozwiązań z poprzedniego roku.

Warto zaznaczyć, że publikowane rendery nie pokazują oficjalnych wersji kolorystycznych. Projekty CAD służą głównie producentom akcesoriów do przygotowania etui. Wiele drobnych detali może jeszcze ulec zmianie. W wersji przeznaczonej na rynek amerykański prawdopodobnie zabraknie fizycznego slotu na kartę SIM. Google coraz mocniej promuje technologię eSIM, co widzieliśmy już w poprzednich generacjach.

Premiera i przewidywane ceny

Oficjalna prezentacja serii Pixel 11 ma odbyć się w sierpniu 2026 roku. Google zamierza utrzymać cykl wydawniczy z ostatnich lat. Nowe flagowce trafią na rynek po premierze składanych smartfonów Samsunga, takich jak Galaxy Z Fold8, ale przed debiutem nowych iPhone’ów.

Przewidywana cena startowa Google Pixel 11 Pro to 999 dolarów (ok. 3700 zł). Jeśli producent zdecyduje się na porzucenie najmniejszego wariantu pamięci 128 GB na rzecz 256 GB, cena bazowa może wzrosnąć do 1099 dolarów (ok. 4100 zł). Podobne kroki podjęły już inne marki w swoich najnowszych flagowcach. Ostateczne decyzje cenowe zapadną prawdopodobnie na krótko przed konferencją produktową.

Dla przypomnienia, Pixel 10 Pro debiutował w Polsce w 2025 roku z następującymi cenami:

Google Pixel 10 Pro 128 GB – 4849 zł ,

, Google Pixel 10 Pro 256 GB – 5249 zł ,

, Google Pixel 10 Pro 512 GB – 5849 zł.

Google Pixel 10 0 opinii Google Pixel 10 0 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 4970mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Google Pixel 10 Pro 36 opinii Google Pixel 10 Pro 36 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 16 GB Procesor - Aparat 50 Mpix Bateria 4870mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej