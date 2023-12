NVIDIA zablokuje możliwość podkręcania nowych kart graficznych

W sieci pojawiły się nowe informacje na temat karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090D. Wygląda na to, że Zieloni zdecydowali się na znaczne ograniczenia.

Nie jest żadną tajemnicą, że stosunki pomiędzy USA i Chinami są napięte. Wielki brat z całych sił stara się ograniczyć możliwości Państwa Środka w rozwoju sztucznej inteligencji. Tym samym co i rusz nakładane są kolejne ograniczenia eksportowe na wydajne karty graficzne i akceleratory.

NVIDIA nie chce narażać się rządowi USA

Cierpi na tym głównie NVIDIA, która jest niekwestionowanym liderem jeśli chodzi o układy graficzne używane do AI. Zieloni więc co i rusz wydają nowe, przystosowane do obostrzeń sprzęty. Najnowszym z nich ma być GeForce RTX 4090D, a na światło dzienne wypłynęła jego dokładniejsza specyfikacja.

Nowa karta ma korzystać z rdzenia NVIDIA AD102-250, podczas gdy oryginalny GeForce RTX 4090 używa AD102-300. Dokładna konfiguracja procesorów strumieniujących i jednostek CUDA nadal jest nieznana, ale VRAM pozostanie bez zmian - 24 GB typu GDDR6X na 384-bitowej szynie danych.

Jeśli chodzi o taktowania GPU to zobaczymy tutaj wyższy zegar bazowy - 2280 zamiast 2235 MHz, ale boost pozostanie bez zmian - 2520 MHz. Co ciekawe NVIDIA zablokuje możliwość podkręcania oraz obniży TDP z 450 do 425 W. Wszystko po to by nie narażać się rządowi Stanów Zjednoczonych.

Chińska redakcja Benchlife twierdzi, że dostawy nowych rdzeni do Chin rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu. Należy więc zakładać, że na dniach poznamy ostatnie szczegóły dotyczące specyfikacji.

Źródło zdjęć: NVIDIA, VIdeoCardz

Źródło tekstu: Benchlife, VideoCardz, oprac. własne