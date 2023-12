BIOSTAR ma coś dla posiadaczy starych PC

Tajwański producent płyt głównych pochwalił się swoją nową platformą. Mowa o tańszej propozycji stworzonej z myślą o starszych procesorach Intela.

Intel LGA 1200 to gniazdo, które debiutowało w 2020 roku i zastąpiło starsze LGA 1151. Na płyty główne z tym socketem pojawiły się dwie generacje procesorów - Intel Comet Lake oraz Rocket Lake. Oczywiście trzy lata w świecie nowych technologii to szmat czasu, a najnowszym gniazdem Niebieskich jest LGA 1700.

BIOSTAR H510MHP-E wyceniono na około 279 złotych

Co jednak jeśli posiadacie starszy komputer i Wasza płyta główna uległa awarii? Wcale nie trzeba kupować całego nowego PC! Na szczęście część producentów nie zapomina o starszych i tańszych platformach.

BIOSTAR H510MHP-E (3.0) to płyta główna w formacie Micro ATX, która korzysta z chipsetu Intel H470 oraz gniazda LGA 1200. Jest to podstawowa propozycja z 5-fazową, niechłodzoną sekcją zasilania oraz dwoma bankami dla pamięci RAM DDR4 o pojemności do 64 GB i efektywnym taktowaniu do 2933 MHz.

Użytkownik dostaje do dyspozycji jedno PCIe 3.0 x16 i jedno PCIe 3.0 x1. W przypadku magazynów danych mowa o czterech portach SATA III i jednym M.2 PCIe 3.0 x4. Tajwańczycy zdecydowali się na zastosowanie leciwego już kodeka dźwiękowego Realtek ALC897 oraz gigabitowego kontrolera sieciowego Realtek RTL811H.

Panel I/O składa się z dwóch portów USB 3.2 Gen 1, dwóch USB 2.0, HDMI i VGA (D-Sub), dwóch PS/2, trzech złącz audio oraz dwóch wyprowadzeń antenowych (ale płyta nie posiada fabrycznie karty od WiFi i Bluetooth).

BIOSTAR H510MHP-E (3.0) lada moment trafi do sklepów w cenie około 279 złotych. Nie jest to propozycja dla wymagających, a raczej element zastępczy dla prostszych i starszych komputerów.

