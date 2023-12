Pokazano pierwsze laptopy z procesorami AMD Ryzen 8000

Acer jest jednym z pierwszych producentów gotowych do premiery gaminowych laptopów wyposażonych w najnowsze procesory AMD.

Chyba nikomu nie trzeba przypominać jak wyglądały pierwsze konsumenckie laptopy. Były drogie, ciężkie i głośne, a przy tym oferowały krótki czas pracy. Jakby tego było mało ich wydajność w porównaniu do komputerów stacjonarnych pozostawiała wiele do życzenia.

Acer Nitro V 16 zadebiutuje w 2024 roku w cenie od 5199 zł

Na szczęście rynek mocno się zmienił na przestrzeni ostatnich lat, a obecnie laptop może z powodzeniem zastępować "stacjonarkę". Zarówno gdy mowa o graniu, jak i pracowaniu. A tak się składa, że Acer przygotował nową serię, która wyposażona jest w najnowsze procesory AMD Ryzen 8000.

Acer Nitro V 16 to rodzina laptopów skierowana do graczy. Flagowy model zaoferuje nam procesor AMD Ryzen 7 8845HS (8R/12W; od 3,8 do 5,1 GHz) oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060. Całość doprawiona nawet 32 GB pamięci RAM DDR5 oraz wydajnym SSD PCIe 4.0 x4 o pojemności 2 TB.

Opisywane urządzenie korzysta z matrycy 16-calowej. Do sprzedaży trafią warianty z rozdzielczością 2560 x 1600 oraz 1920 x 1200 pikseli, oba oferujące częstotliwość odświeżania do 165 Hz i czas reakcji 3 milisekundy.

Chociaż producent nie zdradził pełnej specyfikacji, to wiemy, że nie zabraknie tutaj USB 4 typu C, łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6E oraz szeregu funkcji sztucznej inteligencji napędzanych przez Ryzen AI.

Laptopy Acer Nitro V 16 trafią do sprzedaży w kwietniu 2024 roku. Sugerowane ceny mają się zaczynać od 1199 euro, czyli około 5199 złotych. Producent dorzuca w zestawie abonament Xbox Game Pass.

