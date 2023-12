GOODRAM PX700 to polskie SSD z grafenowym chłodzeniem

Szukasz nowego, wydajnego SSD? Zależy Ci na niskiej cenie? Cenisz sobie polskie produkty? W takim razie GOODRAM PX700 będzie idealnym wyborem!

W sklepach można znaleźć obecnie dziesiątki, jeśli nie setki SSD od wielu różnych producentów. Wybór odpowiedniego nośnika nigdy nie jest prostym zdaniem. Zwłaszcza, że dla każdego z nas co innego stoi na pierwszym miejscu - wydajność, pojemność, zastosowane technologie, cena, gwarancja czy nawet wygląd.

Seria GOODRAM PX700 oferuje wydajność do 7400 MB/s

Jeśli jednak ważny jest dla Was patriotyzm konsumencki to mamy dobre wieści. Polska marka GOODRAM, należąca do firmy Wilk Elektronik SA, wypuściła cichaczem nową serię wydajnych SSD.

GOODRAM PX700 to nośniki półprzewodnikowe w formacie M.2 2280, które korzystają z interfejsu PCI Express 4.0 oraz protokołu NVMe. Producent jest jednak bardzo tajemniczy i nie zdradza ani zastosowanego kontrolera, ani kości pamięci. Niestety nie wróży to dobrze sugerując albo użycie tańszych/gorszych podzespołów (np. QLC NAND), albo brak zachowania ciągłości w procesie produkcji i możliwą zmianę układów w czasie.

Polacy przygotowali cztery różne pojemności - 512 GB oraz 1, 2 i 4 TB. Wszystkie z nich wyposażono w niskoprofilowe radiatory z grafenu, pasujące do laptopów i konsol. Wydajność wygląda następująco:

GOODRAM PX700 512 GB - do 7000 MB/s dla odczytu i do 4200 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 840 000 IOPS dla odczytu i do 820 000 IOPS dla zapisu losowego;

GOODRAM PX700 1 TB - do 7400 MB/s dla odczytu i do 6500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 000 000 IOPS dla odczytu i do 820 000 IOPS dla zapisu losowego;

GOODRAM PX700 2 TB - do 7400 MB/s dla odczytu i do 6500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 000 000 IOPS dla odczytu i do 820 000 IOPS dla zapisu losowego;

GOODRAM PX700 4 TB - do 7400 MB/s dla odczytu i do 6500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 000 000 IOPS dla odczytu i do 1 000 000 IOPS dla zapisu losowego;

Opisywane SSD trafiły już do sprzedaży. Mowa o cenach na poziomie 269 złotych za 1 TB, 459 złotych za 2 TB oraz 989 złotych za 4 TB. Na razie brak najmniejszego modelu. Producent udziela 5 lat gwarancji.

